Twee oorleef wonderbaarlik toe bouperseel in Durban in duie stort

Twee mans het ternouerdood ontkom toe ’n deel van ’n konstruksieperseel Donderdagoggend op die noordkus-pad in Durban in duie gestort het.

Ceron Lennox van Rescue Care het gesê die twee mans, 42 en 22 jaar oud, was baie gelukkig om nie ernstiger beserings op te gedoen het nie.

Met die paramedici se aankoms by die toneel was die 22-jarige reeds bevry. Die ouer man is egter deur ’n swaar sementblok in modder vasgepen.

Dit het meer as twee uur geneem voor hy bevry kon word.

