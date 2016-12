Twee grotes in die Binnelanders-familie sterf

Die span akteurs, vervaardigers en tegnici van die gewilde kykNET-sepie Binnelanders is Maandag geskud deur die skoknuus dat hul vervaardiger, Friedrich Stark, en storielyn-skrywer Elsabé Roux albei Sondag dood is.

Die oorsaak van nóg Friedrich nóg Elsabé se dood is al bekendgemaak.

Buiten sy rol by Binnelanders was Friedrich veral bekend vir sy rol as vervaardiger en regisseur van die sepie Generations. Elsabé het kykers weer elke dag vasgenael gehou deur vorendag te kom met talle van die intriges in die Binnelanders-storielyn.

Ernst Swart, woordvoerder vir Binnelanders, is tans in die buiteland en is nie beskikbaar vir kommentaar nie.

Op hul webwerf het kykNET die twee swaarwigte se dood as ’n “baie hartseer dag vir die kykNET- en Binnelanders-familie” beskryf.

“Friedrich was sjarmant, gaaf, snaaks, vrygewig en baie slim. Wanneer dit nodig was, het hy my vir myself laat lag en ’n mens was altyd ten volle bewus van sy waardering en ondersteuning,” het Mitzi Booysen, hoofskrywer en medevervaardiger van Binnelanders, gesê.

“Ek is seker dat almal wat deel is van die uitgebreide Stark-familie ook geskok is oor die nuus van sy ontydige afsterwe. Ek weet dat ek hom baie gaan mis, nie net as kollega nie, maar ook as vriend. RIP, Friedrich.”

Elsabé is beskryf as “’n talentvolle draaiboekskrywer” wat haar loopbaan by Egoli: Plek van Goud begin het.

Sy was ook by talle ander sepies soos Villa Rosa en Isidingo betrokke.