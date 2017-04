Twee gewond toe skote klap in gesogte Kaapse klub

Die voorval het glo ongeveer 01:35 Maandagoggend by ’n gesogte klub in Kampsbaai, Kaapstad, plaasgevind.

News24 berig dat twee van die besoekers aan die klub op die dansvloer geskiet is – een persoon is in die arm en ’n tweede persoon in die maag geskiet.



Shooting incident at a nightclub in Camps Bay. 2 pts with serious injuries transported. Thx to all. @WCHEMS @CSOCape @ER24EMS @Netcare911_sa — Lima Charlie 1 (@LimaCharlie1) April 17, 2017

Alhoewel die motief vir die skietvoorval nie duidelik is nie, het ’n bron aan News24 gesê dat iemand eers probeer het om ’n motor buite die klub met ’n petrolbom te bestook waarna die skote geklap het.

Dit wil voorkom asof die voorval moontlik verband hou met die verandering in groepe wat besighede se sekuriteit hanteer.

Daar is na bewering groot beroeringe in die Kaapse onderwêreld en die stryd om beheer oor die sekuriteit van klubs en ander vermaaklikheidsplekke is aan die toeneem.

Luidens berigte was daar Saterdagaand reeds ’n aansienlike toename aan uitsmyters by sekere plekke in die middestad.

’n Nuwe groep het sowat drie weke gelede die beheer oor klubsekuriteit van ’n reeds-bestaande groep oorgeneem.

Dit het reeds tot verskeie onderonsies tussen die groepe gelei.

Maandagoggend se skietvoorval volg nadat ’n klankgreep van ’n gesprek tussen twee lede van die nuwe groep wat sekuriteit hanteer, die lig gesien het.

In die klankgreep kan gehoor word hoe daar op ’n bepaalde plek en tyd ooreengekom word. Die gesprek word glo afgesluit deur een van die betrokkenes wat sê dat dit die moordkomplot sou wees. Dit is egter onseker wie die teiken was.

Die nuwe groep wat die sekuriteitsbedryf “gekaap” het, is onder aanvoering van die sakeman, Nafiz Modack. Hy het na bewering talle Oos-Europese manne vanuit Rusland betrek om sy greep op die bedryf te verstewig.

Nafiz is glo reeds vantevore gekoppel aan ’n slenter met luukse motors. Hy werk na bewering saam met die broer van ’n beweerde bendeleier en besigheidsman van Pakistan. Daar word bewerings gemaak van georganiseerde misdaad en dat die Nafiz-groep se ook deur die persoon befonds word.

Bron: news24.com