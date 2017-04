Twee brand dood toe motor versperring in Limpopo tref

Twee mense is Dinsdag dood in Vuwani, Limpopo toe hul motor teen ’n pyp gebots het wat gebruik was om ’n pad te versper. Die motor het daarna in vlamme uitgebars.

Die polisie sê ’n derde insittende het oorleef en is hospitaal toe geneem.

“Twee mense het doodgebrand en een is met ernstige beserings hospitaal toe geneem,” het lt.kol. Moatshe Ngoepe, ’n polisiewoordvoerder, gesê.

’n Saak van strafbare manslag is geopen en ’n polisie-ondersoek en die identifiseringsproses van die oorledenes is aan die gang.

Moatshe het motoriste gewaarsku om versigtig in die gebied te bestuur, veral gedurende die nag, omdat daar dalk nog versperrings op sommige paaie kan wees.

Hy sê die situasie in die gebied bly plofbaar, en daar word nog steeds vanuit bosse klippe na verbygaande voertuie gegooi.

Moatshe het gesê motoriste wat deurloop, moet onmiddellik die polisie kontak.

Ses motors is Dinsdag beskadig deur mense wat klippe gegooi het, en sake van opsetlike saakbeskadiging is geopen. Niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Moatshe sê daar is maskimum polisie-ontplooiing in die Vuwani-gebied om gemeenskapslede en eiendom te beskerm.

Die polisie sal voortgaan om die situasie te monitor.

Meer as 25 skole is verlede jaar afgebrand toe inwoners betoog het teen die munisipale afbakeningsraad se besluit om die gebied onder LIM 345, ’n nuwe munisipaliteit, in te lyf.

Intussen is skoolopleiding in die gebied ontwrig en meer as 70 skole is hierdeur geraak.

Bron: News24