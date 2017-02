Trek solank jou stapskoene aan en stap saam in Madiba se voetspore

Trek solank jou stapskoene aan, gryp jou pet en maak gereed vir hierdie jaar se 27 for Freedom-wedloop wat op 11 Februarie 2017 plaasvind!

Die 27 for Freedom-wedloop bring nie net hulde aan die 27 jaar wat oudpres.Nelson Mandela in die tronk deurgebring het nie, maar daar is ietsie ekstra spesiaal hierdie jaar. Dit is ook 27 jaar sedert Madiba uit die tronk vrygelaat is.

Madiba het die laaste deel van sy tronkstraf by Victor Verster, nou die Drakenstein korrektiewe sentrum, uitgedien voordat hy op 11 Februarie 1990 vrygelaat is.

Huisgenoot en You-joernalis, Almari Wessels, het verlede jaar die wedloop bygewoon. Sy sê dit was ’n heerlike geleentheid om in die legendariese Nelson Mandela se voetspore te probeer volg en op dieselfde pad te loop wat hy in 1990 gestap het.

“Jy voel ook skaars jy stap so ver, want die Paarlse natuurskoon slaan jou asem weg en die samehorigheidsgevoel van almal wat deelneem maak die atmosfeer iets besonders.”

Annami Mailovich, aanlynredakteur van Huisgenoot.com, het ook die geleentheid bygewoon. Sy sê die atmosfeer is amper onwerklik wanneer jy verby die gevangenis stap.

“Dit ruk jou om te dink dat die vader van ons demokrasie 27 jaar in ’n tronk spandeer het. Die staptog maak ’n mens akkuut bewus hiervan.”

Die Drakenstein korrektiewe sentrum in samewerking met die Drakenstein-munisipaliteit, Kaapse Wynlande-distriksmunisipalite en vennote beoog om atlete en besoekers met konserte, ’n karnival, hope aktiwiteite, lekker kos en kompetisies te vermaak.

Jy het nog tot Sondag, 5 Februarie 2017 tyd om die familie, kinders, fiks of nie-fiks, oud of jonk bymekaar te kry en in te skryf om ’n luilekker dag van samesyn te geniet.

Spesifiek die inskrywings vir die 10 km en 27 km wedlope sluit hierdie Sondag, so spring vinnig! Inskrywings vir die 5km pretloop is egter oop tot 08:00 die oggend van die wedloop