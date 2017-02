Transitorowers loop hul rieme styf in Pretoria

’n Man is dood en ses van sy vermeende medepligtiges is in hegtenis geneem tydens ’n gefnuikte transitorooftog Woensdag by ’n Shell-garage in Pretoria-Wes, sê die polisie.

Twee van die mans wat in hegtenis geneem is, is na bewering polisiebeamptes, maar dit word nog bevestig, sê kapt. Kay Makhubela.

Sewe mans het in twee voertuie by die vulstasie stilgehou en gewag dat die G4S-geldwa aankom.

“Een van die G4S-veiligheidswagte het by die garage ingegaan en toe hy met die geldkis terugkeer, het een van die verdagtes ’n vuurwapen op hom gerig.”

Die wag het die geldkis oorhandig, in sy voertuig teruggeklim en ’n paniekknoppie gedruk wat ’n elektriese skokmeganisme in die geldkiss geaktiveer het.

Die vermeende dief het die geldkis laat val en ’n skietgeveg het tussen die wagte en rowers uitgebreek.

Een van die rowers is doodgeskiet. Sy ses vermeende medepligtiges het in ’n Hyundai gevlug. Die polisie het hulle met ’n helikopter in Atteridgeville opgespoor, waar hulle aangekeer is.

Twee ongelisensieerde vuurwapens en ’n R5-geweer is teruggevind.

Bron: News24