Tragiese voorval eis jong man in Margate

’n 25-jarige man is die afgelope naweek dood nadat hy op ’n straathoek in die gewilde vakansiedorp Margate gesteek is, het die KwaZulu-Natalse polisie gesê.

“Die motief vir die moord is onbekend,” sê lt.kol. Thulani Zwane.

Die voorval het Saterdag op die hoek van Uplands- en Erasmus-weg plaasgevind.

Polisie versoek enigiemand met meer inligting in verband met die tragiese voorval, om na vore te tree.

Netcare 911-paramedici was op die toneel en het die man dood op die grond aangetref nadat hy twee keer in die bors gesteek is.

