Tokai-tiener se vermeende moordenaar maak glo grap oor die steel van geld

Die man wat daarvan beskuldig word dat hy Franziska Blöchliger (16) verkrag, beroof en vermoor het, het sy plaasbestuurder vir ’n lening gevra op die dag van haar moord.

Woensdag het die Wes-Kaapse hooggeregshof gehoor dat hy, toe sy versoek om ’n lening hom geweier word, grappenderwys gesê hy sal die geld elders in die hande kry.

Oliver het ook Woensdag onskuldig gepleit op die verkragting en moord van Franziska. Hy het in sy pleitverduideliking aangevoer dat hy haar van haar ring en selfoon beroof het nadat hy Mandrax in die Tokai-bos gerook het.

Vroeër Woensdag het Franziska se ouers in die hof verskyn. Wat Shireen Blöchliger aanvanklik op Maandag, 7 Maart 2016, gedink het, was dat haar 16-jarige se foonbattery pap geword het, dat sy haar enkel verstuit het of dat sy besluit het om te stap pleks van te draf.

Craig Harris, van die Klein Constantia-wingerd, sê Howard Oliver het op daardie dag laat by die werk aangekom.

Harris, wat vir die staat getuig, het gesê Oliver (28) het gevra of hy R300 kan leen om sy kind se kleuterskoolfooi te betaal. Hy kon dit egter nie aan hom leen nie. Die plaaswerkers word elke twee weke betaal.

“Hy was duidelik nie baie gelukkig met my nie en het gesê hy sal moet gaan soek vir ’n lening,” het Harris getuig.

“Sy laaste woorde, ek het gedog dis ’n grap . . . hy het in Afrikaans gesê hy sal iemand moet gaan beroof vir die geld.”

Onder kruisverhoor het Harris homself korrigeer toe sy verklaring aan hom teruggelees is. Hy het gesê Oliver het gepraat oor die steel van geld.

Harris sê hy het geen probleme met Oliver ervaar nie. Hy het hom as ’n jong, fiks en energieke man beskryf wat by soms laat by die werk opgedaag het.

Op die dag van Franziska se moord het hy vir Oliver in die namiddag sien stap in die rigting van Steenberg Village. Hulle sou vir mekaar kopgeknik het.

Volgens Harris het Oliver sy broek (wat deur die werk aan hom uitgereik is) asook ’n kopmussie (beanie) aangehad. Hy het ook ’n sak onthou.

Ken Klopper, vir Oliver, het ontken dat sy kliënt daardie klere aangehad het. Hy het ook ontken dat enigiets gesê was oor die roof of diefstal van geld – wat ’n vreemde ding sou wees om vir ’n werkgewer te sê.

Harris het toegegee en gesê dat dit juis om daardie rede was dat hy nie Oliver se opmerking letterlik opgeneem het nie.

Ao. Laurentian September van Kirstenhof se polisiestasie was die eerste persoon wat op die vermiste persoon-aanmelding reageer het. Hy het aan die hof vertel dat hy saam met Franziska se pa en nog twee konstabels na haar gaan soek het.

Hy het die toneel beveilig nadat Franziska se lyk gvind is en versoek dat ’n speurder en ’n fotograaf na die toneel moet kom.

Twee dae later het hy ’n stukkie plafon met bloed daarop gevind en as bewysstuk ingedien.

Tracy Daniels van Westlake is ook geroep om te getuig. Sy ken Oliver van kindsbeen af.

Daniels het hom naby die taxis in Westlake gesien die namiddag van die dag waarop Franziska vermoor is. Hy het aan Markie, iemand wat die voertuie skoonmaak, geskree dat hy ’n gevaarlike foon het wat hy moet verander.

Volgens Daniels was die broek wat Oliver aangehad het, vuil by sy knieë. Hy het ook ’n pyp van 90 cm lank by hom gehad.