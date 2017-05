Tokai-tiener se ouers herleef dag toe sy vermoor is

Toe Franziska Blöchliger nie verlede jaar terugkeer nadat sy in ’n bos in Kaapstad se suidelike voorstede gaan draf het nie, het haar ma nooit kon dink iets slegs het haar dalk oorgekom nie, het sy Woensdag in die hooggeregshof in Kaapstad gesê.

Al moontlikhede waaraan Shireen Blöchliger op daardie dag gedink het, was dat haar 16-jarige se foonbattery pap geword het, dat sy haar enkel verstuit het of dat sy besluit het om te stap pleks van te draf.



Emotional parents of Franziska Blochliger take the stand https://t.co/zBao0eEdTF pic.twitter.com/84IksHKLgq — Eyewitness News (@ewnupdates) May 10, 2017

“Die laaste ding waaraan ons gedink het, was dat iemand Franziska aangeval het,” het sy getuig. “Dit niemand se eerste gedagte nie.”

Sy is as die staat se eerste getuie geroep in die verhoor van haar dogter se vermeende moordenaar, die 28-jarige Howard Oliver.

Toegevou in ’n sjaal het sy gesukkel om die trane te bedwing terwyl sy oor haar dogter gepraat het, ’n verantwoordelike tiener sonder ’n kêrel wat nes sy gelyk het, maar jonger.



#TokaiMoord Die blommekrans by Tokai-woud is aansienlik meer. Hier is vanoggend wel minder mense. @Netwerk24Berig pic.twitter.com/t3iHoGpYUT — Ineke Coetzee (@InkieC) March 10, 2016

Oliver het vroeër onskuldig gepleit op aanklag dat hy haar vermoor het, en gesê hy het haar net in die bos van haar ring en foon beroof nadat hy mandrax gerook het.

Shireen het gesê dit was Franziska se voorstel om op 7 Maart 2016 ’n entjie te gaan draf voor hulle haar jonger suster sou gaan oplaai. Sy wou oefening inkry voor sy saam met haar pa, Andreas, vir ’n skooluitruilprogram na Switserland sou gaan.

Hulle het omstreeks drieuur in die Tokaibos aangekom en ooreengekom om mekaar omstreeks halfvier by die motor te ontmoet.

“Haar selfoon was in ’n sakkie aan haar arm. Sy het musiek geluister, het haar wit Apple-oorfone ingeprop gehad en het gedraf. Ek het die hond by my gehad.”

Toe die tiener nie terugkeer nie, het sy haar gebel en vir haar ’n boodskap gestuur, maar geen antwoord gekry nie.

Sy het op die ou end haar jonger dogter gaan oplaai en toe na die bos teruggekeer. Sy het haar man gebel en hy het daar aangekom om te help.

“Ons het rondgehardloop; haar naam geskree,” sê sy.

Haar man en jonger dogter het in die bos rondgery op soek na haar. Hulle het mense gevra of hulle haar gesien het, maar niemand het nie. Hulle het later die polisie gebel.

“Eers het hulle gesê daar is niks wat ons kan doen nie. Ons moet haar iPhone probeer naspoor. Hulle het nie geglo iets het met haar gebeur nie.”

Andreas het getuig haar foon was nog nuut; daarom het dit nie ’n geaktiveerde naspoorder gehad nie. Hy het die polisie gevra om nog beamptes by die soektog te laat aansluit en dat ’n helikopter ontbied moes word om te help soek.

Kort voor lank het buurtwaglede met die soektog begin help.

Tydens kruisondervraging het die verdedigingsprokureur Ken Klopper gevra hoe haar dogter sou opgetree het as sy gekonfronteer is.

“Sy was nie gewoond aan enige soort geweld of enigiets van dié aard nie. Dit is nie hoe ons ons kinders grootgemaak het nie,” het sy geantwoord.

“Ek dink sy sou so geskok gewees het dat sy net haar foon sou gee.”

Andreas het gesê hulle het ’n oomblik van hoop beleef toe hy ’n oproep van Franziska se nommer af kry terwyl hy op sy Vespa ry.

“Ek het klein kindergeluide gehoor. Hulle het gepraat, maar nie met my gepraat nie. Ek het gesê: ‘Hallo, hallo, kan ek met jou mamma of pappa praat, waar is jy?’ En toe word die foon neergesit,” het hy gesê.

“Ek het my vrou gebel en my stiefpa het gesê hy het ook ’n foonoproep van haar af gekry.”

Yvonne Elgar, ’n verpleegster wat daardie dag met haar honde gestap het, het op Franziska se lyk afgekom.

Elgar sê sy het ’n man in die bos gevra of hulle die tiener al gekry het; hy het nee gesê. Sy is toe terug na haar motor en het op die lyk afgekom.



#FranziskaBlochliger Oliver: Dragged her into the bush and tied her hands with a shoelace,put another one through her mouth. IM — EWN Reporter (@ewnreporter) May 10, 2017

“Toe ek na haar kyk, het sy amper soos ’n wit plastieksak gelyk. Ek het eers gedink dit was ’n vullissak. Toe ek weer kyk, het ek gesien dit is ’n lyk.”

Adj.off. Dumisa Dumako, wat toe aan die Valsbaaise eenheid vir misdaadtoneelondersoeke verbonde was, is na die toneel ontbied om foto’s en ’n video te neem.

Die video, wat omstreeks tienuur 22:00 daardie aand geneem is, is Woensdag in die hof gewys.

Dit wys die naakte tiener wat op haar maag in die fynbos lê. Iets wat soos ’n bebloede plank lyk, is by haar bene.

“Die gesig van die oorledene was so te sê in die sand gedruk. ’n Mens kon dit nie afneem nie,” het Dumako gesê.

Die patoloog was op die toneel toe haar lyk tot op ’n plastieksak omgerol word. Haar hande is voor haar lyf vasgebind. Haar oorskot is eers ná middernag verwyder.

Die verhoor duur voort.

