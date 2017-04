Tiener wat sterf ná sy van bewegende bakkie val, se naam bekend

Madalene Slabbert, die tienermeisie wat dood is nadat sy in ’n fratsongeluk van ’n bewegende bakkie afgeval het, se ma was deurentyd by haar terwyl dokters op die toneel probeer het om haar by te bring.

Die voorval het Vrydag plaasgevind gedurende die jaarlikse Afrikaner Volkseie Sport se o.21-Bokkietoernooi in Orania.

James Kemp, kommunikasiebestuurder van die Orania Beweging, sê Madalene het nie self deelgeneem nie, maar het haar ouers, wat deel was van ’n ondersteuningspan, bygestaan. Die gesin is van Olifantshoek in die Noord-Kaap.

Geen sportbedrywighede is op dié dag gehou nie. “Paasvrydag was ’n rusdag,” sê Kemp.

“Die ongeluk het gebeur op ’n dienspaadjie op pad na die gemeenskapsaal, waar haar ouers was. Nadat dokters 55 minute lank probeer het om Madalene by te bring, is sy op die toneel dood verklaar.

James sê Madalene se ouers het berading ontvang by ’n plaaslike predikant. ’n Saak van strafbare manslag (standaardprosedure in onnatuurlike sterfgevalle) is deur die polisie geopen.

Madalene was ’n gr. 9-leerder aan die Hoërskool Olifantshoek.

Die Orania Beweging is ’n Afrikaanse kultuurpolitieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikaner se vryheid in ’n eie, demokratiese republiek wat ingerig word op grond van Christelike waardes en oortuigings, wat die toepaslike vorm en mate van selfstandigheid in verhouding tot ander staatseenhede nastreef.