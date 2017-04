Tiener se ‘pretrit’ met trok op N2 laat 2 mense in kritieke toestand

Twee mense is Vrydagmiddag kritiek beseer terwyl ’n derde persoon matige beserings opgedoen het in ‘n bisarre ongeluk op die N2 by Mosselbaai.

Die ongeluk het naby die Cooper-afrit gebeur.

Werner Vermaak, ER24-woordvoerder, sê die 15-jarige seun het na bewering vroeër Vrydagmiddag ’n trok gesteel.

Maar sake het erg skeefgeloop toe provinsiale verkeersbeamptes besig was om ’n padblokkade op die N2 op te stel.

Die 15-jarige het met die trok in twee verkeersvoertuie asook ’n privaatmotor vasgeploeg.

Daar was na bewering ’n jong vrou, vermoedelik van Johannesburg, en twee ouer passasiers, volgens aanduidings van Engeland afkomstig, in die privaatmotor.

ER24-paramedici het omstreeks half-vier op die toneel aangekom. Die meisie, in haar twintigerjare, en die man (65) was in die wrak van hul motor vasgekeer. Die 64-jarige vrou is ook in die motor gevind, maar sy was gelukkig nie vasgekeer nie.

Sy is op die toneel behandel en na Bayview-hospitaal geneem met matige beserings.

Die man, wat as passasier voor in die motor gereis het, het ernstige beserings opgedoen en is na behandeling op die toneel na dieselfde hospitaal as die vrou gehaas.

Die jong vrou is egter kritiek beseer. Sy is per lugambulans na George se provinsiale hospitaal geneem.

Die 15-jarige is op die toneel deur Metro-nooddienste behandel en is met geringe beserings na Mosselbaai se provinsiale hospitaal geneem.

Die saak word ondersoek.