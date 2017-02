Tiener kry berading nadat hy ná skool op ma se kaal en geskende lyk afkom

Die polisie is glo op soek na ’n tweede verdagte wat betrokke kon wees by die grusame moord op Tanya Wiers van Polokwane.

“Ons ondersoek duur voort en ons is op soek na nog iemand wat kan help met die ondersoek,” sê brig. Motlafela Mojapelo, polisiewoordvoerder.

Tanya (44) se naakte lyk is gistermiddag (Dinsdag) in haar slaapkamer deur haar tienerseun gevind toe hy van die skool af gekom het.

Albei Tanya se oë is uitgesny en sy het verskeie steekwonde aan haar nek en ken gehad, sê Motlafela.

Sy het ook wonde aan haar hande gehad, wat daarop kan dui dat sy terugbaklei het.

Die polisie het gister ’n 25-jarige verdagte aangekeer wat in die woonbuurt gewerk het. Van Tanya se besittings, soos haar juwele, selfoon en ’n tabletrekenaar, is by hom gevind.

Volgens Motlafela is dit nog onduidelik wat die motief vir die aanval was en waarom die verdagte(s) besluit het om haar oë te verwyder.

Berading is vir die geskokte tienerseun gereël. Sy was ’n tuisbly-ma en het drie kinders gehad.

Huisgenoot het Tanya se man, Rolf, gekontak. Hy was in daardie stadium by die lykshuis en sou later met Huisgenoot gesels. Hy het egter later nie weer op ons oproepe gereageer nie.