Deel van Mpumalanga-dorp al 10 dae sonder water

Talle gesinne van Emalahleni (Witbank) sit reeds 10 dae sonder lopende water.

“Dit is ’n gemors,” sê Hennie Greyling, wie se krane ook droog is.

“Ons moet ons kinders na vriende of familie vat as ons hulle wil bad,” vertel hy.

Hennie het twee kinders en sy vrou verwag hul derde kind.

“Sy moet oor 11 weke kraam. Dit is ’n chaos in ons huis en my een seun kry ’n allergiese reaksie op sy vel as hy nie gereeld bad nie. Hy is allergies vir stof en gras.

“Ons kan nie eens in die oggend toilet toe gaan nie. Ons moet knyp tot ons by die werk of skool is.”

Volgens Hennie het hy all talle oproepe aan die munisipaliteit gemaak om agter die kap van die byl te kom.

“Die verskoning verskil elke keer. Dan is dit ’n waterpomp wat nie werk nie, dan is daar fout met die pype. Maar die punt is, niemand doen iets daaromtrent nie.”

Volgens Kingdom Mbuso, woordvoerder van die Emalahleni munisipaliteit, is hulle onder baie druk weens vandalisme en die diefstal van kragkabels.

“Dit veroorsaak dat die toevoer van elektrisiteit na die waterpompe onderbreek word.

“Al word die elektrisiteitstoevoer herstel, verg dit tyd vir die waterpompe om weer aan die gang te kom.”

Kingdom sê daar was verskeie voorvalle waar hulle moes ingryp. Die substasie in Meyerspark was weens vandalisme en diefstal geraak.

Die Witbankdam se pompstasie moes vir algemene herstelwerk afgeskakel word en die substasie in Doornpoort was ook weens weerlig geraak.

“Al hierdie voorvalle het veroorsaak dat daar ’n watertekort was omdat die pompe eers 21 Januarie weer begin werk het.”