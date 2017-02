Student weier prestasiebeurs van R90 000 — vir die beste rede ooit!

’n Rekenaarwetenskapstudent wat ’n prestasiebeurs van R90 000 by die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth ontvang het, het die beurs van die hand gewys.

Die student, wat verkies om anoniem te bly, het aan Netwerk24 gesê hy voel daar is ander studente wat so ’n beurs nodiger het; daarom het hy die geleentheid van die hand gewys.

Volgens die student is sy ouers baie ondersteunend en is hulle gelukkig in ’n goeie finansiële posisie. Hy sê ook hy is bewus van die moeilike finansiële posisie waarin baie studente hulself bevind.

“Ek glo om ander te seën, moet die reaksie wees op alles waarmee God jou geseën het,” het die student verder gesê.

Prof. Jean Greyling, ’n professor in rekenaarwetenskap aan die universiteit, het aan Netwerk24 gesê hy is dankbaar as studente na mekaar uitreik.

“Ek het die afgelope jaar bewus geraak van soveel studente wat akademies sterk is, maar wat tot drie jaar ná matriek moes wag voor hulle dit kon bekostig om te studeer.”

Greyling het die beurs aan ’n ander student toegeken.