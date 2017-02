Stropers vergiftig witleeu, saag kop en pote af

Die polisie in Limpopo is op soek na stropers wat ’n witleeu vergiftig en daarna die dier se kop en pote afgesny het.

’n Groep van drie leeus is glo hoendervleis met gif in gevoer, waarna die een gesterf het. Daarna is dié leeu se pote en kop afgesaag. Die voorval het gisteroggend by die Ingogo Safari Game Lodge plaasgevind.

“Dit lyk asof die verdagtes midde-in hul taak gesteur is, want hulle het ook probeer om die leeu se vel af te sny, maar nie daarin geslaag nie,” het die polisiewoordvoerder, brig. Motlafela Mojapelo, gesê. ’n Veearts het agterna die twee oorlewende leeus behandel.

Dit is intussen onthul dat die polisie een persoon in hegtenis geneem het.