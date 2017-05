‘Ék moet hulle in die oë kyk as ek hulle aflê’ – Spur-eienaar vertel van pynlike verliese ná rasherrie

Hý is nou die een wat sy werknemers – broodwinners en jong kelners wat soos hy heelonder begin het – in die oë moet kyk wanneer hy hulle aflê.

Só vertel Morné Brown, wat Spur-restaurante in onder meer Lichtenburg, Secunda, Kroonstad, Upington en Kathu besit, oor die Boikot-Spur-beweging wat dié restaurantgroep nou op sy knieë dwing.

Talle franchise-eienaars het reeds saam verliese van miljoene rande gelei en begin om werknemers af te lê te midde van die reeds hewige ekonomiese druk, bevestig Mark Farrelly, bedryfshoof van Spur.

Die wegblyaksie is een van die faktore hoekom die Golden Buffalo-Spur in Nigel nou sy deur moes sluit, sê Mark.

Die wegblyaksie het gekom nadat ’n video van ’n hewige woordewisseling tussen ’n swart vrou en ’n wit man twee maande gelede in die Texamo-Spur in Oakdene, Johannesburg wyd op sosiale media versprei is.

In die video vloek die twee ouers mekaar terwyl hul eie kinders en van hul maats dit moet aanskou. In ’n stadium gryp die man hardhandig een van die kinders, wat aan tafel by die vrou sit, aan die arm.

Duisende wit Afrikaanse mense het egter ná die “rasseherrie” besluit om Spur oënskynlik te boikot, aangesien Spur se hoofkantoor slegs die wit man – en nie die swart vrou – lewenslank die restaurant landwyd belet het.

Julian Ingram, mede-eienaar van die Falcon Falls-Spur in die Clearwater-winkelsentrum in Roodepoort en die Missouri-Spur in die Key West-winkelsentrum in Krugersdorp sê die voorval was betreurenswaardig, maar dit kon in enige plek “van Wimpy tot Pick ‘n Pay” gebeur het.

“Persoonlik glo ek altwee moes verban gewees het, nie net die wit ou nie.” Hy meen die man het egter “die lyn oorskrei” toe hy die kind gryp, maar glo die vrou se gedrag was ook nie aanvaarbaar nie.

Maar Julian vertel sy franchises se inkomste het reeds tot 30% die laaste maand en ’n half afgeneem. Morné vertel dit raak nie net hulle nie, maar die hele gemeenskap.

“Ek wat Morné Brown is dra geen skuld aan wat in dié Spur in die suide van Johannesburg gebeur het nie, maar ek moet my vennote, die kelners, mense met kinders in die oë staar.

“Ek het op 17 jaar as kelner by die Spur in Ermelo begin en van daar aandele begin koop, nes baie ander kelners. Dit was humble beginnings waar ek 9km met my fiets werk toe gery en in ’n rondawel gebly het.

“Spur was nog altyd goed vir my en ek het nog altyd geglo jy kan nie met ’n toehand ontvang nie. Ons het oor die jare – skole, kinderhuise, die dierebeskermingvereniging ondersteun.”

Morné glo Spur het ’n “nederige les” geleer, maar as sakemense sal die meeste van hulle ondanks die letsels aan die ander kant uitkom. Julian meen hoewel die voorval ’n groot faktor is vir die afname in inkomste, die swak ekonomie ook mense hul beursies laat toeknyp.

“Dis die hele kosbedryf. Almal kla,” sê hy oor hoe ander restaurante in Clearwater vaar. Hy vertel hulle was steeds besig op die openbare vakansiedae en Moedersdag, maar dat die res van die tyd “maar stil” is. Ook hy glo mense sal weer terugkom.

Mark Farrelly, bedryfshoof van die Spur-groep het Donderdag aan Huisgenoot gesê hulle het die man geskors omdat hy een van die kinders geweld aangedoen het.

“Ons moes ’n standpunt teen geweld teen vroue en kinders in neem. “Hier het jy ’n man van nagenoeg 110 kg wat ’n kind van seker 12 kg aan die arm ruk. Ons is ’n familierestaurant. Dít is die groot ding.”

Mark het toegegee dit is in dorpe of areas waar mense vir die voormalige Konserwatiewe Party sou stem, wat die ergste geraak word.

Die areas sluit Meyerton, Brits en Lichtenburg in. Hy benadruk ook die boikot maak nie net die groep seer nie, maar ook die verskaffers in die gebiede. Elders in die land glo hy staan Spur steeds sterk.