Jason Rohde se prokureur sê sy kliënt probeer so standvastig moontlik bly en fokus nou op sy werk en familie.

Jason, voormalige uitvoerende hoof van Lew Geffen Sotheby’s in Suid-Afrika, het Vrydagoggend in die Stellenbosch-landdroshof verskyn op aanklag van moord op sy vrou, Susan Rohde.

Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek. Jason se borgtog is verleng en sy borgtogvoorwaardes is aangepas.