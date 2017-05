Spervuur-drama toe polisie stropers wat luuksevoertuie gebruik, vastrek

Die polisie het nog ’n renosterstropery-sindikaat ontwrig wat na bewering luuksevoertuie gebruik om misdade mee te pleeg.

Saterdag het die polisie van Noordwes twee mans in hegtenis geneem en op ’n luuksemodel Mercedes Benz beslag gelê nadat ’n renoster in ’n natuurreservaat naby die grens met Botswana geskiet en onthoring is.

Dié was die tiende renoster wat sedert Februarie in dieselfde reservaat doodgemaak is.

Die polisie het ook twee renosterhorings, ’n vermoedelik gesteelde vuurwapen en ’n Mosambiekse paspoort teruggevind.

Die verdagtes is blykbaar van die Gyani-distrik in Limpopo.

’n Reuse-soektog is aan die gang na ’n derde man, ’n Mosambieker wat wetstoepassers met verskeie stropingsvoorvalle landwyd verbind.

Volgens ’n polisiebron is geweerskote Saterdagmiddag in die reservaat gehoor.

Lede van die Vryburg-polisie se honde-eenheid, misdaadintelligensie en die provinsiale opsporingseenheid het dadelik met die hulp van naburige boere en werkers begin soek na die stropers wat steeds op die eiendom was.

Hulle het twee voortvlugtende verdagtes vasgetrek wat op hulle geskiet het.

Polisielede het teruggeskiet en een van die verdagtes – ’n buitelandse burger sonder dokumentasie – is gewond.

Die man het kwaai aan sy onderlyf gebloei en is na die Ganyesa-hospitaal gebring.

Hy sal na verwagting oorleef.

’n Voorste renosterhoring, ’n 9 mm-rewolwer waarvan die reeksnommer verwyder is, en ’n sak klere is teruggevind.

Vroeër Saterdag is gesien hoe iemand in ’n nuwer model steenkoolgrys Mercedes Benz die verdagtes by die reservaat aflaai.

Volgens inligting het die polisie Saterdagaand ’n 35-jarige man in ’n woonbuurt in Morokweng in hegtenis geneem.

Hulle meen die bestuurder het op ’n teken van die verdagtes gebel om bymekaar te kom en die onwettige buit op te laai.

In ’n opvolgsoektog Sondag het die polisie die dooie renoster se agterste horing in die veld gekry waar dit tydens die jaagtog weggegooi is.

Selfone is ook as bewysstukke opgetel.

Teen laat Sondag het die polisie amper 50 km afgelê in hul soektog na die derde verdagte.

Hulle meen die man, wat al langer as ’n dag sonder kos en water is, sal binnekort aangekeer word.

Vroeër vanjaar is ’n renosterstroper van die Gauteng-provinsie dood nadat die Audi A3 waarin hy gery het in die Noordwes-provinsie omgeslaan het.

Volgens ’n bron het familie en vriende wat in ’n konvooi van onder meer ’n BMW, ’n sportnutsvoertuig en ander duur voertuie gery het, die lykhuis besoek om die lyk uit te ken.

’n Maand gelede is drie mans by die grenspos met Mosambiek in hegtenis geneem nadat twee renosterhorings gekry is waar dit in die enjinruim van ’n Mercedes Benz versteek is.

Bron: News24