Solidariteit bevestig nuus oor Lise Brink en haar kinders se roudiens

Lise Brink sal moontlik Sondag haar twee kinders se gedenkdiens bywoon, het Solidariteit Helpende Hand bevestig.

Die mediese span by die Netcare Unitas-hospitaal in Pretoria het Donderdag aangedui sy is gesond genoeg om die diens by te woon. Reëlings hiervoor word glo al geruime tyd agter die skerms getref.

Ernst Vorster, kommunikasiehoof van Solidariteit Helpende Hand, het gesê Lise is nog baie swak en die mediese span sal haar toestand Sondag weer oorweeg om te bepaal of sy wel daar kan wees.

“Sy wil dit natuurlik baie graag bywoon, maar sy is nog baie swak.”

Ernst sê hulle het talle versoeke van lede van die publiek ontvang om die gedenkdiens vir André en Rachel by te woon.

Hy het bevestig dat Lise se man, dr. Danie Brink, sy wens uitgespreek het om deur die gedenkdiens troos te bied aan almal wat die familie in dié moeilike tyd met hul gebede en gedagtes bygestaan het. Hy bevestig ook dat mense welkom is om die diens by te woon.

Dr. Jacobus de Koning van die Gereformeerde Baptistekerk Antipas sal die diens waarneem en uit Efesiërs 1 preek.

In ’n boodskap van Danie op die Facebook-blad Nuus Oor Danie Brink en Gesin sê hy hulle is dankbaar vir dít wat selfs net ’n week gelede onmoontlik gelyk het.

Hy bedank “elkeen wat gereeld aan haar dink en vir haar bid.”

Tientalle mense het met bemoediging op die inskrywing gereageer.

“Ons God is groot en genadig! Volhard in gebed,” het Marie van der Berg gesê.

Thiesa Mouton het geskryf: “Dis so amazing! Mag God julle steeds dra en styf vashou deur hierdie ongelooflike pynlike tyd. Ons dink dag en nag aan julle. Baie sterkte vir Sondag.”