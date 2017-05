So ondersteun Henri van Breda se meisie hom daagliks

Elke dag stuur Henri van Breda se meisie ietsie van haar saam met hom hof toe.

Daniellé Janse van Rensburg doen dit nie met fanfare nie; sy doen dit deur middel van ’n klein silwervliegtuigie wat elke dag teen die lapel van sy grys of blou pak pryk.

Tog is sy nog nie gereed om met die wêreld te deel wat dit simboliseer nie.

“Dit is nogal persoonlik,” sê Daniellé aan Huisgenoot.

Dié twee jong mense se romanse het verlede jaar aan die lig gekom, en in ’n eksklusiewe onderhoud met Huisgenoot het sy verklaar sy glo onomwonde aan Henri se onskuld (Toe kon ek Henri weer vashou . . ., 30 Junie 2016).

“As enigiemand net ’n dag saam met Henri deurbring, sal hulle weet hy is

nie tot so iets in staat nie,” het Daniellé vertel.

“Ek sal by hom staan. Ek glo 100 persent in sy onskuld.”

Hulle was albei studente aan die Capsicum-sjefskool in Woodstock, Kaapstad. In September verlede jaar is hulle in hegtenis geneem vir die besit van dagga, maar die saak is later teruggetrek.

Die saak waarin Henri daarvan beskuldig word dat hy sy ouers, Martin (54) en Teresa (55), en ouer broer, Rudi (22), met ’n byl doodgekap het, het op Maandag 24 April in die Kaapse hooggeregshof begin.

Hy word ook aangekla van poging tot moord op sy suster, Marli (18), wat die aanval oorleef het.

Daniellé is nog nie in die hof gesien sedert die saak begin het nie, maar sy oorweeg om dit wel later by te woon. Die saak word Maandag voortgesit.