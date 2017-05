So is Limpopo-reeksverkragter gevonnis

Die reeksverkragter Lucan Malokolle Phalane is lewenslange tronkstraf opgelê in die hooggeregshof in Limpopo.

Phalane het tereggestaan op 25 aanklagte van verkragting, roof met verswarende omstandighede en huisbraak.

Hy is Donderdag skuldig bevind en gevonnis vir sy skrikbewind wat in 2011 begin en in Maart verlede jaar tot ’n einde gekom het, het Mashudu Malabi-Dzhangi, provinsiale woordvoerder vir die nasionale vervolgingsgesag, gesê.

Hy het 16 vroue tussen 13 en 45 jaar verkrag uit gemeenskappe rondom Burgersfort, Lenyenye en Tzaneen.

“Hy het hulle ook van kontant, juweliersware en selfone beroof. Die beskuldigde is eindelik in die Angelo-plakkerskamp in Boksburg in hegtenis geneem nadat een van die klaers hom op die polisie se identikitfoto herken het,” het Malabi-Dzhangi gesê.

Die hof het tydens die saak gehoor hoe Phalane en ’n medepligtige snags die gemeenskappe bewandel en by huise ingebreek het om slagoffers te verkrag.

Hy het ook sy slagoffers op straat aangeval deur hulle in ’n lokval te lei wanneer hulle alleen of saam met iemand geloop het.

Phalane is lewenslange tronkstraf opgelê vir die verkragting van ’n 13-jarige meisie, en 15 jaar elk vir die 11 aanklagte van verkragting.

Die vonnisse sal gelyktydig uitgedien word.

Bron: News24