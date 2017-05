So is 2 ontsnapte gevangenes in Mpumalanga WEER vasgetrek

30 km . . . Dít is hoe ver twee ontsnapte gevangenes gedink het, is ver genoeg om die lang arm van die gereg te ontwyk.

Maar toe nou nie.

Dié twee het Vryheidsdag verlede week letterlik opgeneem en uit die aanhoudingselle van die Machadodorp-polisiekantoor ontsnap. Ná hul ontsnapping het die twee na ’n plaas 30 km buite die dorp gevlug.

Op dié plaas het hulle vir werk gevra, sê brig. Leonard Hlati, provinsiale polisiewoordvoerder in Mpumalanga.



#sapsMP Two fugitives who escapes from the Machadodorp SAPS holding cells re-arrested. NP https://t.co/dJwomz7vZM pic.twitter.com/CgVsCgvg14 — SA Police Service (@SAPoliceService) April 30, 2017

Die vriendelike boer van die plaas het hulle boonop slaapplek en kos aangebied.

Maar toe ontvang die polisie ’n wenk van waar die twee hulle bevind. Kort voor lank is hulle Saterdagaand op die plaas in hul beddens terwyl hulle geslaap het, betrap en in hegtenis geneem.

Buiten vir klagte van roof, ontvoering en aanranding wat dié 21- en 25-jarige man reeds op hul kerfstok het, word ontsnapping nou ook op dié lys bygevoeg.

Hulle was aanvanklik drie wat saam ontsnap het nadat hulle ’n polisieman tydens ’n roetine-ondersoek aan die selle oorrompel het. Die derde ontsnapte is tydens die voorval gewond en is later dood langs die omheining van die polisiestasie gevind.

Hlati sê ’n vuurwapen is ook in hul besit gevind.

“Die omstandighede rakende die ontsnapping word steeds ondersoek,” sê Hlati.