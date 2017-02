Só het Joost se familie hom tot aan die einde ondersteun – vriend vertel

Deur Joost van der Westhuizen se byna ses jare lange stryd teen die aftakelende motorneuronsiekte het sy helde hom gedra.

Dit sluit in sy ouers, Gustav en Mariana, en sy broers, Pieter en Gustav.

In ’n huldeblyk aan dié helde, het Johnny Burger van die Suid-Afrikaanse sportheldesaal, op Facebook geskryf: “Ons vergeet soms van die helde agter die skerms.”

Joost (45) se ouers, broers, sy vervreemde vrou Amor Vittone, en hul kinders, Jordan en Kylie, was by toe Joost Maandagmiddag by sy huis in Dainfern in Johannesburg oorlede is.

Hy is Saterdagoggend 4 Februarie in ’n kritieke toestand met asemhalingsprobleme in die Life Fourways-hospitaal opgeneem. Oor die naweek is hy in die hospitaal se waakeenheid behandel waar hy suurstof met ’n ventilator deur ’n pyp in sy mond gekry het.

Joost is Maandag omstreeks 12:00 na sy huis in Dainfern geneem waar hy sowat ’n uur en ’n half later oorlede is. “Die gesin is aan die een kant baie hartseer,” sê Johnny.

“Dit was vir hulle baie swaar dat hul broer en kind so verskriklik swaar kry.

“Maar in ’n mate is daar vir hulle ook verligting, want hulle weet hy is op ’n beter plek. Hul hart is gebreek, maar hulle gun Joost die rus.”

Johnny het net lof vir Joost se gesin.

Ses jaar gelede, toe dié siekte by Joost gediagnoseer is, het Pieter uit die polisie bedank “om na sy boetie te kyk”.

Pieter was altyd aan Joost se sy. Later, toe Joost nie meer hoorbaar kon praat nie, het Pieter vir hom getolk.

“Die gesin het mekaar deur alles 100 persent bygestaan. Dit het hulle soveel nader aan mekaar gebring,” sê ’n merkbaar hartseer Johnny.

Johnny het die pad saam met Joost en sy gesin gestap. Hulle was ook daar toe Joost verlede jaar saam met die Springbokspan van 1995 in die Suid-Afrikaanse sportheldesaal opgeneem is.

“Nog nooit in my lewe het ek ’n meer deernisvolle, liefdevolle en toegewyde familie ontmoet nie. Tyd het nooit vir hulle saakgemaak nie,” skryf Johnny op Facebook.

“Hulle het alles vir Joost gegee. Onvoorwaardelik. Nie omdat hy ’n legende was nie, maar omdat hy vir hulle ’n seun en ’n broer was.

“Niks van hierdie goed het hulle uitmekaargedryf nie. Dit het hulle eerder onbreekbaar gemaak. Dit is niks minder as bewonderenswaardig nie.

“Dit wys jou as jy nie liefde het nie, het jy niks.”

Volgens Johnny het die Van der Westhuizens nooit gevra vir enige aandag of dat die fokus op hulle moet wees nie. Op ’n stil manier het hulle alles agter die skerms gedoen. Ure lank het hulle gebid en volhard in ’n situasie wat met tye hopeloos gelyk het.

Selfs in die moeilikste van moeilike tye, het Johnny se daaglikse geselsies met Pieter hóm inspireer.

“Hulle het harder geveg as ’n weermag. Hulle het meer gebid as enigiemand wat ek ken. Hulle het geglo tot die einde.

“Hulle het my lewe verander en hopelik kan ek dieselfde vir ander doen.”

’n Openbare gedenkdiens vir Joost sal op Vrydag 10 Februarie om 12:30 by Loftus Versveld in Pretoria gehou word.