So gaan dit met die man wat sy driejarige tweeling in Houtbaai vermoor het

Die man wat van die moord op sy driejarige tweeling aangekla word, toon glo selfdoodneigings en eet min terwyl hy in aanhouding is.

Mario-Cesar Deus Yela het Woensdagoggend in die Wynberg-landdroshof verskyn. Sy skouerlengte hare was gekam en hy het moeilik geloop. Hy het heeltyd voor hom gekyk en in die bank sit en wieg.

Sy regsverteenwoordiger, William Booth, het in die hof gesê hy is bekommerd oor Mario se emosionele en fisieke toestand.

“Hy toon selfdoodneigings,” het hy gesê.

Volgens Booth kry Mario ook nie pynmedikasie nie en moet hy dringend deur ’n dokter ondersoek word.

Booth sê die toestand in Pollsmoor is swak. “Hy moet onder vuil komberse slaap. Daar is kokkerotte en net een stort. Die toilet werk nie en mense moet dan die stort (as ablusie) gebruik.”



#Houtbaaimoord Booth: Ek is bekommerd oor my kliënt se emosionele en fisieke toestand. Hy kry nie pynpille nie. @huisgenoot — Charlea Sieberhagen (@Charlea_S) April 19, 2017

Mario is sowat twee weke gelede in hegtenis geneem nadat klein Maximo en Octavia dood aangetref is in ’n woonstel wat hy gehuur het terwyl hy in Houtbaai vakansie gehou het.

Mario het glo sy eksvrou en die kinders se ma, Julia Engelhorn, vir middagete genooi voor hy die aand sou terugvlieg Spanje toe.

Toe Julia by die woonstel aankom, het Mario glo gesê hy het die tweeling doodgemaak.

Hulle het ook ’n sewejarige seun wat ten tyde van die voorval by die skool was.

Mario het met Julia se motor gevlug en is later deur die polisie in Wynberg voorgekeer.

Mario het glo probeer om homself om die lewe te bring en is met beserings in ’n plaaslike hospitaal opgeneem.

Hy is verlede week in Pollsmoor se hospitaaleenheid opgeneem nadat hy uit die hospitaal ontslaan is.

Die hof het Woensdag beslis hy moet daar bly en voortdurend gemonitor word.

Die saak is tot 25 April uitgestel.