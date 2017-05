So gaan dit met die 5-jarige seun wat op ’n beenmurg-oorplanting wag

“Dankie vir elkeen wat my seën,” lees die digitale dankiesê-kaartjie van die vyfjarige Melti (Melt) Grobler wat dringend ’n beenmurg-oorplanting moet kry.

Hy ondergaan op die oomblik chemo tot dit moontlik is om die prosedure uit te voer.

Nadat sy ma, Melanie, vertel het hoe verpletter sy was nadat sy vir die tweede keer in drie jaar die hartverskeurende tyding ontvang het dat hy die behandeling teen leukemie moet kry, het hulp ingestroom.

Daar is soveel mense wat Melti al gehelp het, en die trustrekening staan op amper R220 000. Die Suid-Afrikaanse beenmurgregister het laat weet hulle sal die eerste vier mense gratis toets om te sien of hulle geskikte skenkers is.

Die Blou Bulle het ook laat weet sodra Melti beter is, kan hy saam met die rugbymanne voor ’n wedstryd op die veld uitloop.

Weens die beskadiging van sy witbloedselle as gevolg van die chemo moes hy Vrydag bloedplaatjies kry. Daar was amper nie genoeg nie; daarom vra die familie dat mense bloed skenk, nie net ter wille van hom nie, maar ook ter wille van ander wie se lewe dit ook kan red.

Hy kort sowat R1 miljoen om die beenmurgoorplanting te kry om sy lewe te red.

Daar is al 34 moontlike skenkers, maar hul mediese fonds wil nie vir die oorplanting betaal nie omdat hulle meen dis nie ’n voorgeskrewe minimum voordeel nie.

Reeds voor sy tweede verjaardag is chroniese miëloïede leukemie by Melti gediagnoseer. Einde 2013 is hul gebede verhoor toe die dokters vasstel Melti se kanker is in remissie. Maar drie jaar later was die bloedkanker terug.

Melti het ook ’n aansteeklike bakteriële infeksie wat weerstandig is teen die meeste antibiotika; daarom is hulle in die hospitaal in Centurion in algehele afsondering.

“Vir ’n vyfjarige mannetjie voel dit soos ’n tronk. Hy kan deur die venster sien hoe die ander kinders op die klimrame en op skopfietsies buite speel. Hy kan net op die bed sit,” vertel Melanie.

Haar man, Melt sr., doen kontrakteurswerk en moes ekstra kliënte kry om vir al die mediese uitgawes te betaal. Melanie was ’n aptekersassistant, maar moes bedank om die 21 dae saam met Melti in die hospitaal te wees. Hy het ook ’n sussie, Kayleigh, wat sorg en liefde moet kry.

“Melti is so dapper,” vertel Melanie trots. “Hy kry chemo en inspuitings en is weke aaneen in die hospitaal, maar hy is ’n chemo warrior.”

Kontak Melanie by mgrobler.melanie@gmail.com as jy wil help.