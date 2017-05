So gaan dit met 6-jarige oorlewende ná tragiese ongeluk viertal eis

Die 6-jarige Janco Oberholzer is die enigste oorlewende van die afgelope naweek se gru-ongeluk op Letsitele waarin vier mense gesterf het.

Hy het ’n arm gebreek en harsingskudding, ’n snywond aan die kop asook baie kneusplekke opgedoen en word in die Mediclinic Tzaneen behandel.

Volgens Janco se pa, Cornel, is hy in ’n stabiele toestand maar nog onder sterk verdowing.

Frank Streicher (40), ’n fisioterapeut, sy vrou Celesté (40), ’n graadeen-onderwyseres, hul graad R-seuntjie, Franko, en sy vriend Janco Oberholzer, asook ’n onderwysstudent, Lenisé Jansen van Vuuren (19), was saam in ’n voertuig toe hulle op pad terug van ’n bulletjie-rugbydag in ’n ernstige kop-aan-kop-botsing betrokke was.

Al die insittendes, behalwe Janco, is in die ongeluk oorlede.

“Cornel het vertel dat Janco reeds met hulle praat,” het Pieter Burger, skoolhoof van Laerskool Phalaborwa, oftewel Groenskool, in ’n omsendbrief aan die ouers geskryf en teenoor Huisgenoot.com bevestig.

Franko was ’n leerling by die skool, Celesté was ’n onderwyseres daar en Lenisé ’n leerlingonderwyser.

“Dit was ’n moeilike afgelope twee weke,” het Pieter geskryf na aanleiding van die naweek se tragiese ongeluk sowel as die onlangse dood van ’n ander leerder en ouer (hulle was nie aan mekaar verwant nie).

“Dit is met hartseer dat ek die volgende skrywe aan u rig. Die afgelope twee weke het die dood hard aan die Groenskooldeur geklop.”

“Die oorledenes het diep spore in ons en Groenskool se harte getrap.

“Groenskool gaan ’n armer plek sonder hulle wees en ons bid vir julle”.

’n Gedenkdiens vir Lenisé Jansen van Vuuren word Vrydag (12 Mei) om 14:00 in die Inn House Saal te Inn House op Phalaborwa gehou.

Die Streicher-gesin se gedenkdiens is komende Saterdag (13 Mei) 12:30 in die Nederduits Gereformeerde Kerk op Phalaborwa.