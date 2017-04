So gaan dit met 11-jarige seun ná leeu hom aangeval het

Kristian Prinsloo (11) wat deur ’n leeu aangeval is, is steeds in ’n kritieke toestand.

“Ons was gisteraand weer by Kristian,” het sy oom, Nico Strydom, vanoggend op Facebook geskryf.

“Sy toestand is steeds baie kritiek en hy is nog in ’n koma en die breinswelling is nog baie erg, wat ander komplikasies veroorsaak.”

Volgens hom is sy bloeddruk en temperatuur stabiel, maar dokters spook om hom teen infeksie te beskerm.

“Ons kan net in nederigheid vra dat almal aanhou bid en dat ons geduldig sal wees en God sal loof en prys vir sy genade, liefde, krag en seëninge en dat ons Hom sal volg in gehoorsaamheid.”

Kristian en sy ouma, Marie, was op ’n familievriend se plaas in Ellisras toe die leeu Kristian aan die nek gryp.

Hy is steeds in ’n koma in die waakeenheid van die Muelmed-hospitaal in Pretoria.

“Ons steun tans die familie sover as wat menslik moontlik is.

“Kristian is kritiek. En ons wag vir die volgende wonderwerk,” sê Nico.