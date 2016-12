Sleurstroom-tragedie tref plaaslike vakansiestrand

Wat veronderstel was om ’n gelukkige dag op die strand te wees het ’n bitter hartseer nadraai gehad.

’n Tragiese toneel het hom afgespeel by die Glentana-strand op die gewilde Tuinroete in die Wes-Kaap toe ’n pa en sy 10-jarige dogter deur gevaarlike sleurstrome die see ingetrek is. Die NSRI het vroeër Donderdag gewaarsku teen sleurstrome wat weens die nuwemaangetye erger is as gewoonlik.

Die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI) sê in ’n verklaring hulle is Donderdag kort ná 12:00 uitgeroep na die toneel. Die Suid-Afrikaanse polisiediens en die nooddiensgroep ER24 is ook na die toneel ontbied.

“Soos wat ons verstaan het twee vriende reeds in die water gegaan om hulle te help en hulle het dit reggekry om die 41-jarige man na die strand te bring terwyl die 10-jarige dogter die strand sonder enige hulp bereik het,” sê André Fraser, die NSRI Mosselbaai se stasiebevelvoerder in die verklaring.

Kunsmatige asemhaling is herhaaldelik op die man toegepas, maar na talle pogings om hom by te bring is hy ongelukkig dood verklaar.

Een van die vriende wat saam met die pa en sy dogter was, ’n 21-jarige man van Pretoria en die 10-jarige dogtertjie is na ’n hospitaal vervoer met verdrinkingsimptone. Albei is volgens die NSRI in ’n stabiele toestand.

Volgens die NSRI doen die polisie ’n geregtelike doodsondersoek.