Skuldige wat Afrikaanse sanger se broer tref-en-trap steeds soek

Die Afrikaanse sanger Ricky Faber se broer, wat op 1 Januarie in ’n tref-en-trap-ongeluk betrokke was, verkeer in ’n bestendige toestand.

“Adriaan het sy bekkenbeen gebreek en is op die oomblik in ’n staatshospitaal op Potgietersrus (Mokopane). Ons probeer hom skuif na ’n privaat hospitaal in Pretoria,” sê Ricky.

Adriaan het nie ’n mediese fonds nie en die Faber-familie kyk nou wat die beste opsie gaan wees vir hom.

Adriaan het op nuwejaarsaand saam met vriende die vuurwerk op Mookgophong (Naboomspruit) gaan kyk toe ’n geel Toyota-bakkie in hom vasry. Adriaan het glo by die stopstraat weggetrek toe die bakkie hom tref.

Die bestuurder het van die toneel af gevlug en noodpersoneel moes ’n uur lank spook om Adriaan uit die wrak te sny.

Ricky sê hulle vermoed hy het ook bloeding op die brein opgedoen.

Die bestuurder van die bakkie is nog nie opgespoor nie.

“Dit is baie lafhartig en selfsugtig van die persoon om so weg te jaag,” sê hy.

“Ek weet nie of die persoon gedrink het nie, maar al het hy of sy net stilgehou om te kyk of my broer oukei is, sou ek anders gevoel het oor hom of haar.”