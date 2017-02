Skoolkinders beseer nadat motor teen verkeerslig bots

Meer as ’n dosyn skoolkinders is Dinsdagoggend in die noorde van KwaZulu-Natal beseer toe die ligte afleweringsvoertuig waarin hulle skool toe gery het teen ’n verkeerslig gebots het, het paramedici gesê.

Paul Herbst van IPSS Medical Rescue sê die ongeluk het in Sundumbili, in Mandeni, gebeur.

Paul sê paramedici het sowat 17 tot 18 pasiënte behandel. ’n Pasiënt was nog in die wrak vasgekeer en personeel van Rural Metro Fire, ’n privaat brandweerdiens, het gepoog om die pasiënt te bevry.

Baie van die kinders het veelvuldige beserings opgedoen.

Bron: News24