Skokwending in Anika Smit-moordsaak

Die jong man wat homself in die moordsaak van die blondekoptiener Anika Smit oorgegee het, beweer hy is die aand met sy familie se lewe gedreig om ’n valse bekentenis af te lê.

André (Smiley) van Wyk (24), wat Dinsdag in die Pretoria-Noord-landdroshof om borgtog aansoek gedoen het, het in sy verklaring gesê hy pleit onskuldig op die aanklagte dat hy die 17-jarige Anika Smit op 10 Maart 2010 verkrag, vermoor en haar hande afgekap het. Haar hande is nooit gevind nie. Destyds is bespiegel haar moordenaar het haar hande saamgeneem omdat DNS dalk onder haar naels sou wees soos sy terugbaklei het. Skrapse DNS-bewyse is wel op die toneel gevind.

Die hof het gehoor sy DNS kan nie positief verbind word met die DNS wat op die toneel gevind is nie.

Sy vingerafdrukke is ook nie op die toneel gevind nie. Hy het verklaar dit was “ ’n verskriklike fout” om die valse bekentenis by die polisie af te lê, maar hy het die dreigemente teen sy familie ernstig opgeneem.

Adv. Corrie Nieuwenhuys en mnr. Latham Dixon het vir Smiley opgetree. Corrie het Smiley se verklaring in die rekord ingelees waar hy die gebeure beskryf wat glo aanleiding daartoe gegee het dat hy hom in die oggendure van 17 September verlede jaar by die Pretoria-Noord-polisiekantoor oorgee het.

“Ek het die middag by my werkplek ’n geleentheid bygewoon en alkohol gedrink. Daarna het ek en ’n paar vriende heelparty kuierplekke in Pretoria-Noord en Mountain View besoek. Ons het heelnag gedrink tot ons eindelik by die nagklub Buzz in die oggendure van 17 September uitgekom het.

“Al was ek dronk kan ek onthou ek is deur twee onbekende individue genader, die een was ’n man en die ander ’n vrou. Ek onthou net die vrou het blonde hare en groen oë gehad. Sonder enige rede het die twee mense dreigemente begin maak teen my en my familie.

“Hulle het my beveel om na die polisie te gaan en te bieg ek het Anika Smit vermoor. As ek dit nie sou doen nie, het hulle gedreig om my en my familie ernstige leed aan te doen.

“Die onbekende mense het selfs die skole en name van my jonger broers en susters genoem. My vriende het my in Pretoria-Noord afgelaai en ek is reguit polisie toe waar ek ’n skriftelike ‘skulderkenning’ gemaak het.”

Smiley sê later in sy verklaring om borgtog hy het later die dag besef hy het “ ’n verskriklike fout” gemaak. Hy dui ook aan hy wil die valse verklaring aan die polisie terugtrek.