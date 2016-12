Video wys hoe man sesjarige ‘aan die nek gryp’ in gesinsrestaurant

Dit is seker enige ouer se grootste nagmerrie.

Jy sit lekker rustig en kuier by ’n restaurant. Intussen word jou sesjarige seun in die eetplek se speelarea glo eers deur ’n ander kind geboelie en dan na bewering deur ’n onbekende volwasse man aan die nek gegryp, teen die grond gegooi en op geskree.

Terwyl dít gebeur loop nog ’n man en vrou verby jou kind maar niemand doen iets om hom te help nie.

Net ’n paar dae voordat Annari du Plessis, haar man, Willie en hul sesjarige seun na Noorweë sou vertrek vir vakansie, het dié nagmerrie hul oorgekom.

Op kringtelevisiemateriaal wat die gemeenskapskoerant Vaalweekblad op hul webblad publiseer het, kan ’n mens sien wat met Annari se seun gebeur.

Wie die man presies is, kon Huisgenoot ten tye van publikasie nie bevestig nie.

Annari het aan Vaalweekblad gesê sy het Saterdag 17 Desember saam met haar suster en haar seuntjie by die Panarottis in Vaal Mall gaan eet.

“Ons het mekaar so 12:00 daar gekry en my seun het by die speelarea gaan speel. Ons het naby die speelarea gaan sit sodat ek ’n ogie oor hom kan hou,” het Annari aan Vaalweekblad gesê.

Ná ’n rukkie kon Annari nie meer haar seun sien nie. Toe sy in die speelarea na hom gaan soek, het sy hom gekry waar hy op die vloer sit en huil terwyl hy sy nek vashou. Die sesjarige het toe vir sy ma vertel dat ’n oom hom aan die nek gegryp en op die vloer neergegooi het, berig die Vaalweekblad.

Op beeldmateriaal wat Annari in die hande gekry het, kan ’n mens sien hoe haar seun in die een hoek van die speelarea sit terwyl ’n seuntjie wat langs hom sit, sy been vashou. Dit lyk of Annari se seun probeer van die seuntjie wegkom deur na die oop area van die speelarea te kruip. Volgens die beeldmateriaal klim die seuntjie eers op hom, wat op sy maag lê voordat hy van hom afklim en Annari se seun dan aan sy bene na agter sleep.

Die sesjarige kom uit die seun se greep en hardloop weg. Vir ’n oomblik kan jy nie vir Annari se seun of die seun in die beeldmateriaal sien nie. Die volgende wat jy sien is die sesjarige wat die ander seun agternasit in die rigting van die klimraam.

’n Volwasse man kom van agter die klimraam uitgestap. Dit lyk of hy vir hom aan die nek gryp, hom op die grond neergooi en op hom skree.

Annari was so ontsteld oor wat met haar kind gebeur het, dat sy die beeldmateriaal op Facebook gesit het in ’n poging om uit te vind wie die man is.

Binne twee ure is die man identifiseer, het Annari in ’n Facebook-boodskap aan Huisgenoot gesê kort voordat sy na Noorweë vertrek het.

“Die man het my die Sondag gebel en wou dit finalize. Ek het op advies nie met hom gepraat nie. Ons het ’n saak by die Vanderbijlpark-polisiekantoor gemaak,” sê Annari.

Sers. Gertrude Makhale, woordvoerder van die Vanderbijlpark-polisiekantoor, het bevestig ’n saak van aanranding is geopen.

Volgens Makhale het die polisie ’n waarskuwingsverklaring by die verdagte geneem.

“Die ondersoekbeampte wag net vir die klaer om terug te kom van vakansie af sodat sy met die ondersoek kan aangaan,” het Makhale gesê.

“Die man wou sy optrede regverdig en het vir my gesê dit is nie hoe dit lyk nie. Die beeldmateriaal vertel volgens hom nie die storie nie.”

By navraag het Panarotti’s in Vaal Mall Huisgenoot verwys na Pierre van Tonder by Spur Korporasie se hoofkantoor in Kaapstad. By Spur se hoofkantoor (Panarotti’s val onder Spur) is Huisgenoot verwys na Tyrone Herdman-Grant, hoof uitvoerende beampte van die Spur-groep. Tyrone se foon het met elke oproep direk na sy stempos gegaan. Hy het ook nie op ’n boodskap reageer nie.

KYK DIE VIDEO HIER