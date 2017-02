Skoknuus: Padongelukkefonds staak alle uitbetalings

Die Padongelukkefonds, wat geld uitbetaal aan sommige mense wat in motorongelukke betrokke is, is in die moeilikheid ná hul bankrekening Vrydag gevries is.

Die balju het Vrydag daarop beslag gelê namens ’n paar prokureursfirmas. Dié stap raak nie net duisende beseerde en verminkte slagoffers van motorongelukke wat staatmaak op hierdie geld nie, maar ook diensverskaffers en werknemers by die fonds.

“Betalings moes dadelik gestaak word omdat die Padongelukkefonds se rekening deur die balju op beslag gelê is,” vertel dr. Eugene Watson, besturende direkteur van die fonds aan TimesLive.

Huisgenoot se oproepe na die fonds se kantore in Pretoria om die nuus te bevestig het Vrydag onbeantwoord gebly.

Die besluit van die balju kom ná ’n paar prokureursfirmas aangedring het daarop dat hulle kliënte eerste uitbetaal moes word in plaas daarvan om geduldig te wag, verduidelik Eugene.

Die fonds kry gemiddeld R3 biljoen per maand in deur ’n heffing op brandstof te stel en hanteer sowat 30 000 uitbetalings per maand.

’n Balans van R8,2 biljoen se uitbetalings aan 5 200 krediteure moet nog gedoen word, vertel Eugene.

“Ons vra om verskoning vir die ongerief wat hierdeur veroorsaak word en sal elke moontlike poging aanwend om die saak op te los en gou weer betalings te hervat,” voeg Eugene by.

Die Padongelukkefonds is ’n fonds wat ingevolge die Wet op die Padongelukkefonds gestig is en die hoofdoel daarvan is om die aanspreeklikheid van die nalatige bestuurder van ’n voertuig te beperk.

Padongelukke waarby alle soorte voertuie en motorfietse betrokke is, word outomaties gedek ingevolge die wet, maar die fonds dek nie skade aan ’n voertuig of goedere binne die voertuig nie.

Vergoeding vir sodanige skade moet geëis word van die persoon wat die ongeluk veroorsaak het of van sy of haar versekeringsmaatskappy.

Dit neem soms tot vyf jaar vir ’n eis van die fonds om afgehandel te word. Nou kan dit nog langer duur.

Bronne: finansies.solidariteit.co.za, timeslive.co.za, moonstone.co.za.