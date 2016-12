Skokkende statistieke skets reeds donker prentjie op SA paaie – sorg só dat julle nie deel word daarvan nie

Sonder motoriste landwyd se dringende samewerking kan hierdie nog een van Suid-Afrika se dodelikste feestye word.

En die Automobiel Assosiasie (AA) en departement van vervoer het alle rede om sulke vrese te opper:

Die reeds 17% meer padsterftes van 1-19 Desember as in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar, is ’n vroeë aanduiding dat dié feesseisoen-tol die ergste in etlike jare kan wees, maan die AA. In dié skaars drie weke is 845 mense reeds op ons paaie dood.

“En ongelukkig openbaar ’n ontleding van die syfers ’n tendens – ’n gebrek aan wedersydse respek onder motoriste,” meld die AA. “Bestuurders se ingesteldheid is weereens die oorsaak van baie noodlottige ongelukke; en die probleem raak blykbaar erger, nie beter nie.”

Die minister van vervoer, Dipuo Peters, het 82% van noodlottige ongelukke aan menslike faktore toegeskryf, 10% aan pad- en omgewingsfaktore en 8% aan voertuigfaktore in ’n voorlopige feesseisoen-beoordeling tot middel vandeesmaand. “Ons verdoem diegene wat volhard met onverantwoordelike en roekelose padgedrag. Hul onverskillige houding het die lewe van talle onskuldiges kortgeknip,” sê sy.

Met voetgangers wat 35% van dié sterftes verteenwoordig, pleit die AA ook opnuut dat almal wat langs of digby paaie stap of draf, hulself so sigbaar moontlik moet maak, veral in swak beligte areas. Motoriste moet ook fyn oplet na voetgangers wat soms onder die invloed van drank ’n groot gevaar vir hulself en vir bestuurders inhou.

Benewens die sterftes is nog ’n ontstellende syfer die meer as 2 500 mense wat byvoorbeeld in Gauteng alleen weens dronkbestuur gearresteer is, noem die AA.

En hulle vra motoriste opnuut om ook dié wenke te onthou:



