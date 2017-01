Skokfoto’s wys seekoei wat ambulans tref – paramedici ernstig beseer

Twee paramedici van Life24 is in ’n ernstige en kritieke toestand in die hospitaal opgeneem nadat die ambulans waarin hulle gery het, teen ’n seekoei gebots het.

Die ambulans was op pad terug van die Montana-hospitaal waarheen hulle ’n pasiënt vervoer het, toe hulle ’n oproep kry oor ’n ongeluk in KwaMlanga. Dit was op pad daarheen dat die ongeluk gebeur het. Die dier is op slag dood.

Mercia Gouws Blake, woordvoerder van Life 24-ambulansdienste, ’n privaat maatskappy waarvan haar man, Charl, die eienaar is, sê een van die paramedici, Jimmy Makola (24), het weens die slag van die ongeluk ’n deel van sy tong sleg raak gebyt.

Die bestuurder, Liver Maula (37), is ernstig beseer, terwyl David Moagi (31), wat agter in die ambulans gesit het, ongedeerd is.

“Die ongeluk op die R573 (bekend as die Molotopad) het net ná die K9-hondeskool langs die pad gebeur. Die pad is bekend vir sy hoë getal noodlottige ongelukke,” sê sy.

’n Motorbestuurder wat agter die ambulans gery het, het laat weet die ambulans het stadig gery toe dit die seekoei tref.

“Die man het gesê daar was niks wat hulle kon doen nie. As die ambulans enigsins vinniger gery het, sou die ongeluk baie erger gewees het,” sê sy.

Dit is vir hulle net so tragies dat die seekoei dood is. “Ons het nog nooit seekoeie op daardie pad gesien nie,” sê sy.

Volgens Mercia het die dier uit die ooste gekom en hoewel hy en die ambulans mekaar van voor getref het, was die grootste impak aan die regterkant van die ambulans.

Volgens Mercia het die ongeluk by ’n bewoonde deel van die pad gebeur, waar diere nooit teëgekom word nie. Sy en haar man, Charl, het uit Marble Hall gery om die ambulansbestuurder en paramedici te ondersteun.

Mercia het Liver as ’n “engel op aarde” beskryf. “Wat hy elke dag van sy lewe vir mense doen, is ongelooflik. Ons glo God se genade het hom gered en gedra.”

Liver, wat in die Steve Biko-hospitaal behandel word, het albei sy onderbene gebreek. Daar is breuke in sy skeen- en kuitbeen. Sy regterbeen is erg beskadig.

Jimmy word in dieselfde hospitaal behandel. Mercia sê hulle probeer om Liver na die Sunshine-hospitaal in Benoni oor te plaas.