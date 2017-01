Sjoe! Die ooievaar woeker behoorlik met Nuwejaarsbabas in Gauteng

Met die eerste dag van 2017 het 284 nuwe gesiggies amptelik die lig gesien, berig News24.

Volgens ’n verklaring uitgereik deur die Gautengse Departement van Gesondheid, was daar teen Sondagmiddag 120 bondeltjies geluk maar teen Maandag het die syfer reeds verdubbel.

Qedani Mahlangu, Gauteng se LUR vir gesondheid, sê uit die 284 is daar 131 dogterjies en 153 seuntjies.

“Ons wens hulle ’n lang en gesonde lewe toe.”

Sy het ook die al die departemente en hul werknemers bedank vir volgehoue gehaltediens tydens die feeseisoen, selfs op openbare vakansiedae.

Volgende die departement is die hoogste aantal babas in die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal gebore met 30 dogtertjies en 24 seuntjies uit die 54 geboortes. Dit sluit ’n tweeling en ’n drieling in.

Die Rahima Moosa Ma-en-kind hospitaal was tweede (12 meisies and 14 seuntjies) en die George Mukhari Akademiese Hospitaal derde (9 meisies and 16 seuntjies – wat ’n tweeling insluit).

Bron: News24