Seuntjie van Sundra wat byna verdink het, kan reeds twee woorde sê

Nico Mostert (3), wat Sondagmiddag byna in sy ouers se swembad verdrink het, kan al “mamma” en “pappa” sê.

Sy ma, Mary, van Sundra in Mpumalanga, het Sondag ’n oproep gekry en uit die kombuis gestap om beter selfoonontvangs te kry.

Toe sy teruggaan en Nico soek, kon sy hom nie opspoor nie.

Sy het dadelik na die swembad gehaas en sy liggaam op die water sien dryf.

“My man, wat in die badkamer was, het met net ’n handdoek om die lyf uitgehardloop om te help. Ek het oor die buurtwagradio geskree: ‘Help, help, my kind het verdrink!’ ”

Een van die buurtwaglede het opgedaag en klein Nico mond-tot-mond-asemhaling gegee. Hy het na sy asem gesnak en water opgebring.

Nico is in die Life Springs Parklands-hospitaal opgeneem.

Volgens Mary gaan dit baie beter met Nico.

“Hy kan al gesels en sy ogies volg jou in die kamer rond. Ons is baie verlig dat hy binne 48 uur so goed herstel het.”

Sy sê dit was die grootste skok van haar lewe.

“Toe ek hom uit die swembad haal, was sy liggaam pap. Hy het nog geen stuiptrekking of iets gekry nie. Die tekens lyk goed,” sê sy.

Nico sal vermoedelik binne ses tot agt dae ontslaan word.