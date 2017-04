Seun in kop geskiet toe hy pa probeer red tydens rooftog in Roodepoort

’n Jong man (21) is Woensdagoggend in die kop geskiet toe hy tydens ’n rooftog by hul huis in Florida, Roodepoort, op sy pa se gille reageer, sê die polisie.

Sers. Mpho More sê die eienaar van die huis het sy motorhuis oopgemaak om werk toe te gaan toe drie mans hom nader.

Twee van hulle het vuurwapens gehad.

“Hy het vir die mans gesê om die sleutels van die Volkswagen Amarok te vat en weg te gaan. Toe hy skree het sy twee seuns uitgehardloop om te kyk wat aangaan. Een van hulle is twee keer in die kop getref,” sê Mpho.

Die voorval het ongeveer kwart voor ses gebeur.

Die Netcare911-woordvoerder Chris Botha sê die jong man is in ’n kritieke toestand. Hy is per lugambulans na ’n gespesialiseerde hospitaal geneem nadat hy gestabiliseer is.

Bron: News24