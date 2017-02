Saak uitgestel van Baaise pa wat glo kaalfoto’s van sy dogters neem

’n Pa (44) van Lorraine in Port Elizabeth wat daarvan beskuldig word dat hy kaalfoto’s van sy tweelingdogters geneem en dit aanlyn versprei het, het Dinsdag weer in die hof verskyn.

Hy het glo erotiese foto’s van die twee – wat toe agt jaar oud was – geneem en aanlyn versprei. Sy vrou het hom bygestaan toe hy Dinsdag vlugtig in die landdroshof in Port Elizabeth verskyn, berig die Herald Live. Sy saak is uitgestel.

Die man, wat in November in hegtenis geneem is op aanklag van die skep, besit en verspreiding van kinderpornografie, is tans uit op borgtog van R10 000. Hy het nog nie gepleit nie.

Hy het glo met sy inhegtenisname ook pornografiese materiaal van babas en kinders op sy skootrekenaar gehad, berig Algoa FM.

Die saak is tot 9 Maart uitgestel sodat nog ondersoeke afgehandel kan word.

Bronne: Herald Live, Algoa FM