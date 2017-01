SA vlieënier sterf: ‘Dit is ’n groot verlies vir bewaring en lugvaart’

“Dit is ’n ongelooflike groot verlies in hierdie sinlose oorlog wat stropers veroorsaak het.”

So het een van Shaun Barendsen se Facebook-vriende sy dood beskryf nadat Shaun Dinsdagaand tragies in ’n vliegongeluk in die Sentraal-Afrikaanse Republiek gesterf het.

Shaun het saam met twee werknemers van African Parks, David Fine, en Mbenga-Nzongomblo Ponce Pilate, in die Chiko-reservaat bewaarwerk gedoen toe hul helikopter op die aanloopbaan neergestort het. Al drie die insittendes is dood.

“Ek het vandag ’n mentor en ’n goeie vriend verloor. Dit voel so onwerklik. Rus in vrede, my vriend, tot ons weer ontmoet,” het sy vriend Riaan Rudolph geskryf.

“Jy sal altyd onthou word as ’n fantastiese familieman,” skryf een van sy familielede, Craig Barendsen, op Facebook.

“Jy was nog altyd ’n goeie vriend vir baie mense en was altyd daar as iemand jou nodig gehad het.

“Dit voel so onwerklik om te dink jy is nie meer hier nie.”

Shaun laat sy vrou en twee kinders agter.

Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend.