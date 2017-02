SA Poskantoor waarsku teen bedrogspul

Die Suid-Afrikaanse Poskantoor het die publiek gewaarsku om bedag te wees op ’n afleweringsbedrogspul wat ontwerp is om hul geld te steel.

Die oortreders kontak kliënte van die Lesotho Posdienste deur ’n oproep of e-pos, gee voor hulle is werknemers van die SA Poskantoor en lig hulle dan in van ’n pakkie wat vir hulle by die poskantoor wag.

Dan sê hulle aan kliënte die pakkie sal net afgelewer word indien ’n sekere bedrag geld betaal word. Gevalle is al aangemeld waar kliënte gevra is om R2 500 in ’n bankrekening (wat op bedrieglike wyse geopen is) te betaal voor hulle die pakkie kon kry.

Die SA Poskantoor waarsku die publiek om bedag te wees indien hulle sulke oproepe of e-posse ontvang.

Die SA Poskantoor en die Lesotho Posdienste vereis nie van kliënte om enige inbetalings in bankrekenings te doen voor pakkies beskikbaar gestel word nie – formele prosedures word gevolg om kliënte in te lig van ’n pakkie wat afgehaal kan word.

Lede van die publiek met inligting word gevra om die polisie of Poskantoor se Crimebuster Hotline by 0800 020 070 te bel.

Die publiek word aangemoedig om waaksaam te wees en hulle nie deur sulke oproepe om die bos te laat lei nie. As jy twyfel, bel jou plaaslike poskantoor of die kliëntediensnommer.

Bron: Fin24