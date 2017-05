SA musiekgroep maak geskiedenis met R1 miljoen-fondsinsameling

Fokofpolisiekar het duidelik die beste aanhangers! Die gewilde alternatiewe rockers het vanoggend opgestaan as miljoenêrs!

Die band het in Maart op die skarefinansieringsplatform Thundafund ’n veldtog geloods om hul eerste vollengte album in 11 jaar te finansier en hul aanhangers het duidelik geluister. Hulle het vroeër vandag aangekondig hulle het al meer as R1 miljoen ingesamel om hul nuwe album te maak.

Die band se droomteiken was aanvanklik R500 000. Nou het hulle aanhangers dubbel soveel laat inrol. Sover het meer as 1 300 aanhangers hul gewig agter die band gegooi en R 1 012 440 geskenk. En daar is nog vier dae oor om te skenk!

Hul veldtog word beskryf as die grootste skarefinansieringsveldtog wat die land nog gesien het. Die Thundafund-stigter, Patrick Schofield, is net so opgewonde oor die band se sukses op hul platform.

“Mense vra ons of skarefinansiering werk in Suid-Afrika, is ons mark groot genoeg? Die antwoord is, ja. Geluk aan die band, die aanhangers en hul ondersteuners. Die skare het gepraat.”

Die gewilde Kaapse rockers gaan volgende maand hul album opneem, vertel Louise Crouse, wat hul publisiteit behartig.

En hoe presies gaan hulle die geld aanwend? “Die fonds is van stapel gestuur om produksie-onkostes te dek, die album te laat druk, musiekvideo’s te maak en om bemarkings- skarebevonding- en ander uitgawes te dek,” vertel Louise.

“Fokofpolisiekar sal die album in Junie opneem, in Julie word die album vermeng, voorafbestellings sal in September afskop en dan sal die album op 3 Oktober uitgereik word.” Ons wed dis musiek in aanhangers se ore!

Die Bende – soos hulle bekend is – het ’n gratis vertoning belowe vir hul Kaapse aanhangers toe hulle die R700 000 kerf verbysteek. Die vertoning word op 25 Mei gehou by Mercury Live. Hulle gaan ook ’n gratis konsert in Gauteng hou. Die datum moet nog bevestig word.

“Ons skryf musiek waarvan ons hou en wat ons graag na wil luister, sê Wynand Myburgh, baskitaarspeler en bestuurder van die band. “Dis hoe ons dit nog altyd doen. As ons al vyf daarvan hou, is dit goed genoeg om dit verder te vat. Dis hoe ons die liedjies kies wat op die album gaan.” Ons kan nie wag nie!