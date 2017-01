SA akteur beroof en in kattebak geboender

Die akteur en beoordelaar van SA’s Got Talent, Jamie Bartlett, is Vrydagaand in Johannesburg beroof en in sy motor se kattebak geboender, het die polisie Sondag gesê.

Jamie, beter bekend as die konkelende Genaro in die reeks Rhythm City, is in die gesig geslaan toe hy by die verkeerslig op die hoek van Owl- en Froststraat in die Aucklandpark/Brixton-gebied gestaan het, het die polisiewoordvoerder kapt. Kay Makhubele gesê.

Drie mans het vuurwapens op hom gerig en in sy swart Mercedez Benz geklim en hom begin slaan. Die mans het hom toe uit die motor getrek en in die kattebak gedruk.

“Hulle het met hom gery voordat hulle hom by ’n onbekende plek afgelaai het. Hy het gewag tot die oggend en het rondgeloop op soek na hulp,” sê Kay.

Hy is in ’n veld in in Zonkizizwe, naby Katlehong aan die Oos-Rand afgelaai.

Hy het by ’n huis om hulp gevra en die man daar en hom gehelp en die polisie in Zonkizizwe gebel. Kay sê Jamie is beroof van sy voertuig, ’n swart iPhone 7, ’n skouersak en twee goue ringe, waarvan die waarde altesaam R1,2 miljoen beloop.

Jamie was nie dadelik beskikbaar vir kommentaar nie. Die polisie ondersoek die saak.

