Rudi sonder liefde dié Valentynsdag

Honderde afsprake later en Rudi Pieters, wat Facebook laat gons het nadat hy ’n soort Ou Soek ’n Vrou-projek begin het, het nog nie liefde gevind nie.

Rudi (33), ’n ingenieur van Hartbeespoortdam, het verlede jaar in ’n wagkamer gesit toe hy ’n Huisgenoot deurblaai en van Ammiël Smith van Bloemfontein lees (Ek soek ’n maat, ek’s desperaat!, 2 April 2015).

Ammiël het destyds by ’n verkeerslig in Bloemfontein met ’n plakkaat liefde gesoek. Rudi het toe besef dat hy iets drasties sou moes doen om sy droomvrou te ontmoet.

Met behulp van sy ma, Charisa, wat amper ’n jaar gelede weens kanker gesterf het, het hy sy Maak ’n Plan-projek uitgedink.

“Sy het aanvanklik gedink ek is mal, maar toe die bal eers aan die rol is, het sy dit vreeslik baie geniet,” vertel die vriendelik Rudi telefonies. Vandag besef hy dat hy ’n vrou nes sy ma soek.

“Wanneer ek deur die lysie gaan, sien ek my ma se eienskappe; sy was ’n ongelooflike vrou.” In kort is Rudi op soek na ’n Spreuk 31 vrou. Op sy webtuiste beskryf hy al die eienskappe van sy pasmaat en ’n paar vereistes, soos dat sy avontuurlustig en geselserig moet wees.

Hoekom is hy dan nog eenlopend? “Omdat ek kieskeurig is,” bieg hy en lag hardop.

“Ek het hoë standaarde in alle opsigte en verwag dieselfde van my toekomstige lewensmaat. Ek doen alles met oorgawe.”

Hoewel hy ’n jaar later nog nie liefde gevind het nie, is hy sowat 20 vriendinne ryker. “Dit is ongelooflik hoe die webtuiste my lewe met vriende verryk het.”

Verlede jaar het hy meer as 1 000 liefdesbriefies ontvang en op meer as 100 afsprake gegaan. Al die baie uitgaan het sy sak geruk; toe het hy maar maandeliks daarvoor begin begroot.

Hy het amper al moed opgegee op die liefde en sy webtuiste, toe hy ’n jaar oue inskrywing oor Maak ’n Plan op sy Facebook-tydlyn deel.

Ewe skielik het nuwe briewe op sy webtuiste verskyn en die soektog is hernu.

“Ek was op die punt om die webtuiste te los toe die liefdesbriefies weer instroom,” vertel hy. Dié keer het hy besluit om te volhard. “Ek soek my trouvrou.”

Vir eers lyk dit asof arme Rudi Valentynsdag sal moet deurbring saam met sy geliefde Blommie, ’n basset wat hy sowat drie jaar gelede by die plaaslike dierewelsyn aangeneem het.

“Sy is die liefdevolste ding, ou Blommie. Dis net ’n jammer sy het nie die nodige vrouehand nie,” skerts hy.