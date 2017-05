Reklame-foendies, skryf in vir die Pendorings en wen groot!

Is jy ’n absolute doring met kopieskryf? Dan kan een van Pendoring se hoogste eerbewyse, die Prestige- en Umpetha-prys wat elk ’n oorsese studiereis van ’n volle R100 000 behels, joune word.

Groot kanonne aangekeer vir die Pendoring 2017-veldtog

Pendoring baan nie net die weg vir sy algehele wenners om hul reklamedrome te bewaarheid nie; vanjaar het die skeppende span van die reklameagentskap OpenCo ook by internasionale kreatiewe leiers aangeklop.

Reklamelegendes soos Joao Countinhou (Grey, New York), Tom Paine (Y&R, Nieu-Seeland) en Erik Vervroegen (TBWA Chiat Day, New York) het hul deelname aan die Pendoring 2017-veldtog verseker.

Pendoring is uniek en trots Suid-Afrikaans, en met Pendoring 2017 gaan die rykheid en veelsydigheid van Suid-Afrika se inheemse tale eksklusief ontgin en ten toon gestel word.

“Om aan die Pendoring 2017 -veldtog te kon werk was ’n groot voorreg en het ons in staat gestel om ons skeppende spierkrag te wys. Pendoring was die afgelope tyd toenemend in die kollig omdat die pryse nou oop is vir alle inheemse tale.

“Dit onderskei die pryse van enige ander toekenningsgeleentheid in soverre dit eiesoortig en eg Suid-Afrikaans is,” het OpenCo se uitvoerende skeppende hoof, Carl Willoughby, gesê.



Sommige idees is bedoel om net hier by ons te werk. So kry joune reg, want Pendoring 2017 is om die draai…. https://t.co/m9qYm7QgpY — Pendoring Awards (@Pendoring_) May 4, 2017

“Dit was ook lekker prettig om die drie reklamelegendes met ’n rits kenmerkende Suid-Afrikaanse situasies ‘te konfronteer’, wat hulle openlik erken hulle glad nie begryp nie.

“Die veldtog gaan grootliks die sosiale media, digitale en direkte elemente behels, tesame met ’n herontwerpte webtuiste met dieselfde voorkoms en gevoel.”

Vorige Pendoring-wenners

Oor ’n paar weke vertrek Graeme McCree, wenner van Pendoring se Prestige-prys in 2016 en die skeppende hoof van King James, na die Cannes-reklamefees.

Later vanjaar is dit weer Melusi Mhlungu, Ogilvy-kopieskrywer en medewenner van Pendoring se Umpetha-prys in 2016, se kans om in Miami ’n nuwe reklameavontuur by David the Agency aan te pak.

Bonginkosi Luvuno, senior kopieskrywer by The Odd Number, Umpetha-medewenner in 2016, mik daarna om later vanjaar ’n unieke oorsese leerondervinding onder die knie te kry.

Dominique Swiegers, kopieskrywer van King James en tweemalige wenner van Pendoring se Prestige-prys (in 2015 en 2016), het verlede jaar ’n draai by die Cannes-reklamefees gemaak. In Maart vanjaar het sy die interaktiewe rolprent-en-musiekfees SXSW in Austin in die Amerikaanse deelstaat Texas bygewoon.

Pendoring 2016: Al die wenners



Pendoring’s gala event – where the very best South African indigenous language advertising is awarded and… https://t.co/z30zMJBucU — Pendoring Awards (@Pendoring_) February 24, 2017

Pryse

Net goue wenners kom in aanmerking vir die twee hoofpryse: die Prestige- en Umpetha-prys.

Elke goue wenner in elke kategorie ontvang R6 000 en silwerwenners R2 500 elk. Daarbenewens kry die handelsnaam agter die algehele wenner van die Prestige-prys gratis lugtyd van R550 000 op kykNET, ’n platinum-Pendoring-borg.

Albei algehele wenners in die Studentekategorie – vir die beste Afrikaanse werk én die beste werk in een van die ander inheemse tale – kry R10 000 elk.

Belangrike datums

1. Advertensies wat van 1 Augustus 2016 tot 31 Julie 2017 uitgesaai/gepubliseer is, mag ingeskryf word. Skryf in vóór 1 Augustus 2017 by www.pendoring.co.za

2. Die finaliste word op Dinsdag 19 September 2017 aangekondig en die wenners op 27 Oktober 2017 op die glansryke gala-aand in Vodacom World, Midrand.

