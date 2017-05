REGTER BEVEEL: Pres. Jacob Zuma moet redes vir kabinetskuiwe gee – en dís wanneer!

Regter Bashier Vally het gelas dat pres. Jacob Zuma alle rekords oorhandig wat verklaar waarom hy die kabinet geskommel het.

Nadat hy Donderdag in ’n sitting in die hooggeregshof in Pretoria na argumente geluister het, het Vally gesê hy sal volgende Dinsdag redes vir die uitspraak verskaf.

In hofdokumente sê Zuma die DA se dringende aansoek dat redes vir die onlangse kabinetskommeling bekendgemaak word, misvat en sonder meriete is.

Die Demokratiese Alliansie het op 24 April ’n dringende aansoek by die hof ingedien om Zuma te verplig om sy redes vir die kabinetskommeling op 30 Maart bekend te maak.

“Dis misbruik van die hofproses,” het hy gesê.

Zuma voer aan hy het sy magte ingevolge artikel 91 (2) van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika uitgevoer. Hy sê dit was ’n uitvoerende besluit wat beskerming teen bekendmaking verdien.

“Dit is selfs ’n vlak hoër as die beraadslagings van die (regterlike dienskommissie) of net kabinetsnotules.”

Zuma se prokureurs het aangevoer die DA het dit reeds erken en op grond daarvan is hulle nie geregtig op enige rekord van die besluit nie.

Maar die DA sê hy wil hê die hof moet Zuma se besluit om Pravin Gordhan as minister van finansies en sy adjunk, Mcebisi Jonas, af te dank, hersien en ter syde stel.

Die DA sê sy aansoek vir die hersiening van Zuma se besluit kon nie voortgaan nie, want hy het geweier om die rekord en redes vir sy besluit op rekord te plaas. Dit is “eenvoudig verkeerd as ’n saak van die reg”.

Die aansoek om hersiening en die aansoek vir die rekord was kennelik dringend gegewe die uitsonderlik ernstige en verreikende aard van sy kabinetskuiwe, voer die DA aan.

“Solank dit nie tersyde gestel word nie, sal dit steeds groot nadelige gevolge vir die land inhou.”

Dat die kredietgraderingsagentskappe S&P Global en Fitch die land tot rommelstatus afgradeer het, bewys dit.

“Hul besluite raak gewone Suid-Afrikaners geweldig baie.”

Bron: News24