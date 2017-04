Regslui besoek Van Breda-huis op dag twee van driedubbele-moordsaak

’n Ter plaatse ondersoek vind Dinsdag plaas by die De Zalze-landgoed in Stellenbosch op die tweede dag van Henri van Breda se hofsaak waarin hy teregstaan op drie aanklagte van moord, poging to moord en dwarsboming van die gereg.

Regter Siraj Desai sal ’n konvooi lei na die toneel waar Martin (54), Teresa (55) en Rudi Van Breda (22) op 27 Januarie 2015 met ’n byl doodgekap is en Henri se suster, Marli, ’n ernstige kopbesering oorleef het.

Die 22-jarige Henri het Maandag onskuldig gepleit en in sy pleitverduideliking gesê ’n inbreker geklee in donker klere, handskoene en ’n klapmus, het sy geliefdes daardie oggend aangeval.

Hy het gesê hy het ook ander stemme gehoor wat Afrikaans in hul huis praat.

Henri beweer dat die inbreker, gewapen met ’n byl, ná ’n struweling ontsnap het.

Sers. Adrian Kleynhans, die eerste beampte op die toneel, het Maandag gesê daar was geen teken van geforseerde toegang by die gesinshuis nie.

Hy het gesê toe hy die oggend op die toneel aankom, was Henri emosioneel, maar hy het nie gehuil nie. Toe hy buite die huis in Goskestraat optrek, het Henri in sy onderklere by die voordeur uitgestap gekom.

Adrian het getuig hy het alkohol in Henri se asem geruik.

Die beampte het getuig dat behalwe vir die bebloede byl op die trappe, het die grondvloer in die haak gelyk en was waardevolle items soos ’n handsak en skootrekenaar, nog daar.

Die wapen was die eerste teken dat daar fout was, het Adrian aan die hof gesê. Hy het op Marli en Teresa afgekom toe hy by die trappe op loop.

Hy het gebel vir hulp toe Marli se arm en been beweeg en hy besef sy leef nog.

Hy het selfoonfoto’s van die toneel geneem voor paramedici Marli gehelp het. Terwyl hy die foto’s geneem het, het hy Rudi en Martin se liggame in die kamer gesien.

Die sersant sê toe hy deur die gesinshuis loop, het hy gesien die kombuisdeur is oop en die vensters was effens oop.

Daar was ook ’n papier met noodnommers teen die yskas, en daar naby is sigaretstompies op die kombuisvloer doodgedruk, het Adrian getuig.



Bron: News24

