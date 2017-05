Raaiselagtige dood van Bolandse paartjie in brandende huis – tragedie gehul in vrae

Dis nog onduidelik presies wat Woensdagnag gebeur het toe Jacques en Sunita van Dyk omgekom het in hul brandende plaashuis by Wellington.

“Daar is geen nuwe ontwikkelings nie en die ondersoek duur voort,” sê kapt. F.C. van Wyk, Wes-Kaapse polisiewoordvoerder.

Die paartjie wat al vyf jaar getroud is, is glo in die badkamer aangetref. Jacques was die algemene bestuurder op die plaas Oakdene, waar hulle gewoon het, en Sunita ’n onderwyseres aan die Laerskool Gimnasium in die Paarl.

Die polisie is kwart oor drie die oggend van die brand in kennis gestel. Beamptes was gister amper heeldag op die toneel om dit te ondersoek.

Die dood van die pragtige paartjie het die Boland geruk. “Ai, liefste Sunita en Jacques … toe ons vanoggend die oproep kry, was dit die laaste ding wat ons verwag het,” skryf Nicola Strauss op Facebook. “Julle was twee pragtige mense. Altyd die mooiste in mekaar uitgebring. Mag julle sag rus. Julle gaan werklik gemis word.”

Herman Kleinhans van die groep TWEE het Jacques beskryf as iemand wat altyd geglimlag het. “Hy was altyd beleef, vriendelik en goed vir ander.”

Die familie het by navraag verkies om nie kommentaar te lewer nie.