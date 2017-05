Raai watter Afrikaanse sanglegende vier sy 63-jarige verjaardag?

Maandagaand word daar ’n groot opskop in Vereeniging, Gauteng, gehou. Want die een helfte van die bekende Afrikaanse broer-sangpaar van die sewentigs en tagtigs, Herbie en Spence, is vandag ’n rype 63 jaar oud.

“My familie bederf my,” vertel Herbie. “Vanaand het ons ’n lekker braai.”

Die grootste persent wat iemand vir hom kan gee is omgee, vertel hy. En die grootste les wat hy op dié rype ouderdom is om geduldig met mense en homself te wees.

Nadat sy broer, Spence, baie siek geraak het in sy laat veertigs het hulle net deeltyds musiek gemaak. Met naweke vir hul optredes bedoel, het Herbie vir 25 jaar gedurende weeksdae as teksversorger by die Geel Bladsye-telelfoongids gewerk. Hy het in 2009 uitgetree.

Sy naam is eintlik Jan Adriaan van Zyl en sy oorlede boetie Hendrik Pieter van Zyl.

Herbie en Spence is uit ’n musikale gesin van veertien kinders gebore. Hulle begin hul sangloopbaan in 1969 toe hulle aan ‘n talentkompetisie vir destydse LM-radio in Pretoria deelneem.

In die laat sestigs, vroeë sewentig het hulle meestal Engels gesing. Hulle platebaas het opdrag gegee dat hulle “Ingelse name” moet uitdink.

“Ons het daardie dag met ’n Volla Pretoria toe gery. Dis waar Herbie vandaan kom, want dit is mos Beetle se naam daardie flieks.

“My broer het Spence geword, want hy was altyd in my ma se spens om ingelegte vrugte te steel,” onthou Herbie.

‘n Platekontrak met RPM-platemaatskappy het kort daarna gevolg.

Hulle het in die jare sewentig bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, Die Wilgerboom daar by ou Potchefstroom en Marina, Marina, Marina.

Hulle grootste treffer, Heidi was ‘n Afrikaanse weergawe van die temaliejie van die gewilde TV-reeks wat ook op SAUK uitgesaai is.

Boonop is die twee talentvolle broers 1978 na ‘n landswye meningspeiling as die gewildste sanggroep in SA aangewys.

Spence is op 5 Februarie 2002 op 55 ooorlede na ‘n epileptiese aanval en later ’n hartaanval in die Helen Joseph-hospitaal in Johannesburg.

In die vroeë tagtigs het hy op die verhoog by die musiekfees, Houtstok, ’n reeds ’n erge epileptiese aanval op die verhoog gehad toe hulle saam met Anton Goosen opgetree het.

“Die gehoor het gedog dis deel van vertoning,” onthou Herbie.

Drie jaar gelede het Steve Hofmeyr hom genooi om op die derde CD van die gewilde Toeka-reeks die liedjie My Enigste Een saam met hom te sing.

Deesdae sing hy saam met Ampie Volschenk country. Hulle eerste CD het in 2015 gewen vir die sangpaar van die jaar by die plaaslike radiostasie IFM.

Meer onlangs het hulle saam met Manie Jackson beste country-liedjie van die jaar gewen. Hulle vir Fräulein en hy vir How Great Thou Art.

“Ek mis my boetie hier op my verjaarsdag,” vertel Herbie vir Huisgenoot.

“Ek mis sy droeë sin vir humor. Hy was eintlik ’n introvert, maar het op die verhoog ontdooi. As hy nog hier was op my verjaardag sou ons heeldag lank gesing het,” sê Herbie met ’n krakerigheid in sy stem.

Anton het hom al vroeg vanoggend gebel om geluk te sê. Hulle stap al ’n lang pad. Een van hul gewildste liedjies was Vanaand Gaan Die Poppe Dans, wat Anton spesiaal vir Herbie en Spence geskryf het.

“SABC 2 was verlede week by my om ’n insetsel op te neem oor my vir die program, Kliphard op Maandae-aande,” vertel hy trots.

Nie een van die twee broers het ooit getrou nie.

“Die een wat ek wou hê het weggekom.” Hul treffer Ella was amper Elsa, want dit was die meisie op wie hy op agtienjarige ouderdom verlief geraak het.

“Haar pa wou egter niks weet nie, wat alle musikante is drosters het hy gemeen.”

Hul vroeë liedjies was “soetsappig oor die liefde”. Hy spits hom toe op liedjieskryf op die oomblik en lirieke soos “Ek is lief vir jou my vrou, kan ek sommer met jou trou, is nou getemper deur die ouderdom en wysheid.

Kom daar dalk eersdaags nog ’n treffer uit sy pen?