R3 miljoen se voorraad binne net drie minute uit fietswinkel in Bryanston gesteel — kyk video!

Kort duskant middernag Dinsdagaand lyk alles in orde in ’n fietswinkel in Bryanston. Sowat 16 fietse is sigbaar in beeld. Maar dan . . .

Op die beeldmateriaal word skaduwees gesien van mense wat na die deur beweeg. Binne enkele oomblikke is daar ’n groot gat deur die glasdeur gemoker en stukke glas spaander die wêreld vol. Vier manne storm die winkel binne.

Eers word daar net een fiets op ’n keer gegryp. Toe sommer twee op ’n slag. Terwyl die winkel blitsig leeggedra word, is een van die viertal in alles behalwe die fietse geïnteresseerd.

Hy kies koes-koes koers na die kas waar duur sonbrille vertoon word en slaan die glasgedeelte van die kas stukkend. Dis nie duidelik hoeveel daar gegryp word nie, maar dit hits een van die ander fietsdiewe aan sy deel van die sonbrilbuit in die hande te kry.

Minder as drie minute later – en al wat oorbly is ’n geplunderde winkel vol glasstukke. En daar’s net drie fietse sigbaar op die video.